Dovolená Čechů v Egyptě vyžaduje celkem tři PCR testy na koronavirus. Přesto tam létají více než loni

Čeští turisté mířící do Egypta musí absolvovat celkem tři PCR testy na koronavirus. Jeden před cestou na dovolenou, další před návratem, poslední po návratu do České republiky. Povinnost testovat se ještě v Egyptě před zpáteční cestou platí teprve od půlky února. Čechy ale neodradila. Pražské letiště Václava Havla zaznamenalo v lednu a v únoru výrazný meziroční nárůst odletů do egyptských letovisek. Od stálého zpravodaje Marsa Alam (Egypt) 20:28 10. března 2021

„Klienti, kteří letí přes cestovní kancelář, těm cestovní kancelář zprostředkuje, nebo pomůže zprostředkovat testování přímo na hotelech,“ říká Radiožurnálu Klára Paterová, delegátka jedné z českých cestovních kanceláří.

V letovisku Marsa Alam na břehu Rudého moře nemusí klienti jezdit do žádné laboratoře, ale testování probíhá přímo na hotelech, kam dorazí testovací tým přímo od ministerstva zdravotnictví.

„Otestují klienty, a my jim od laboratoře vyzvedneme výsledky, a předáme jim certifikáty, na základě kterých můžou odcestovat zpět do České republiky,“ vysvětluje Paterová.

Jak dlouho před nástupem do letadla se dozvědí výsledek? „Je to většinou večer, nebo v noci před odletem, ale lety jsou odpoledne, takže klienti se v dostatečném předstihu dozvědí, zda jsou pozitivní, nebo negativní,“ ujišťuje.

Sedm dní v karanténě

Takto otestovat se před odletem musí čeští turisté jednoho z hotelů v oblasti Marsa Alam, kteří se za necelé tři dny vracejí do České republiky.

Co čeká člověka, kterému vyjde před odletem pozitivní test na covid-19? „Zůstává na hotelu v karanténě, každý hotel má určenou budovu pro karanténní pokoje, karanténa je v Egyptě sedm dní, ale po 48 hodinách si můžete udělat nový test,“ přibližuje delegátka Paterová. Poté se může turista vrátit prvním letem.

Ne každý ale jede do Egypta přes cestovní kancelář. Individuálním hostům nicméně vycházejí vstříc hotely. „Každý resort v Hurghádě nebo v Marsa Alam má svého lékaře. Pokud klient potřebuje test na koronavirus k návratu do své země, zajde za doktorem do ordinace, ten odebere vzorek, pošle ho do laboratoře, a pak mu přijde výsledek,“ vysvětluje recepční Hišám.

A zatímco cestovní kanceláře alespoň část testu hradí, individuální turisté si musí připravit desítky eur. Klienti některých hotelů v centru Hurghády, ze kterých je laboratoř blízko, přeci jen do laboratoře musí osobně. V hotelech dál od centra, nebo třeba v oblasti Marsa Alam, je příjezd zdravotníků přímo na hotel běžný.

Při cestě do Egypta čekají turisty tři PCR testy na koronavirus. „Vlastně ještě jeden po dovolené, takže celkem tři testy dohromady,“ říká Nina, která se se svým přítelem Jiřím chystá k návratu z Egypta domů do Brna.

‚Bez roušek a v teple‘

„My jsme rádi, že můžeme vycestovat i za cenu toho, že si uděláme testy. Je to obrovská změna oproti situaci v Česku, kdy tady můžeme být prakticky bez roušek a v teple, je to mnohem lepší,“ myslí si.

Testování v Egyptě je podle nich velmi dobře zorganizované a nemají s tím žádný problém. „Fantasticky,“ potvrzují.

Přestože se opatření neustálé zpřísňují, tak ani několikanásobné testování české turisty od cest do Egypta očividně neodradí.