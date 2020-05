Aerolinky odmítají vracet peníze? Lidé mají právo na hotovost a tečka, říká Evropská komise

Aerolinky by mohly nabízet jako kompenzaci za zrušený let také poukázky. Na žádost unijních zemí jim to chce umožnit Evropská komise. Letecké společnosti podle ní ale musí zákazníkům nechat právo vybrat si vrácení hotovosti. „Evropští spotřebitelé mají právo nechat si vyplatit hotovost, pokud ji chtějí. Tečka,“ uvedla výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margarethe Vestagerová.

