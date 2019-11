Sýrie jako cíl turistů. Cestovky lákají na ‚procházky zničenými vesnicemi‘, čelí za to kritice

„Cesta do Sýrie je skutečně bizarním zážitkem, kdy vedle rušného nočního života v Damašku uvidíte zdrcující dopady války včetně zničených nemocnic a škol.“ I tak zní nabídka jedné z cestovních kanceláří, které se kvůli snaze nalákat turisty do zničené Sýrie stávají terčem ostré kritiky. Nejenže se profitování cestovek na tragédiích způsobených válkou nejeví jako etické a situace v zemi není bezpečná, z aktivit cestovek navíc těží Asadův režim. Damašek 7:01 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starověká Palmýra po vyhnání Islámského státu | Zdroj: Reuters

Ani osm a půl roku po propuknutí války v Sýrii se nedá říct, že by boje v zemi definitivně utichly.

Na pět milionů syrských uprchlíků nadále zůstává za hranicemi své domovské země, civilisty uvnitř Sýrie stále ohrožují buňky samozvaného Islámského státu a už tak nestabilní situaci navíc v polovině října zkomplikovala turecká ofenziva namířená proti Kurdům na severu.

Z bezpečnostního hlediska tak Sýrii stále nelze považovat za ideální turistickou destinaci. V porovnání s předešlými roky, kdy válka zuřila naplno, je však situace výrazně klidnější, čehož se snaží využít i některé cestovní kanceláře. Jejich provozovatelé tak neváhají zařadit do svých katalogů válkou zbídačenou zemi, kde za posledních devět let zahynulo přes půl milionu lidí.

Jednou z nich je i pekingská kancelář Young Pioneer Tours (YPT), která je známá především svými kontroverzními zájezdy do diktátorské Severní Koreje. V její nabídce se nyní nachází i osmidenní podzimní cesta po Sýrii, během níž si po dobrodružství prahnoucí turisté můžou prohlédnout zničenou Palmýru, Aleppo nebo metropoli Damašek.

„Jízda po Sýrii je zážitkem sama o sobě. Po cestě zastavujeme v půvabných kavárnách, kde máte šanci potkat se s místními, můžete se projít se i po zničených vesnicích. Abychom se vyhnuli rebely kontrolovaným oblastem, je mnohdy nezbytné podnikat dlouhé cesty. Díky tomu ale můžete vidět víc úžasné syrské krajiny,“ láká YPT na zájezd, za který si účtuje necelých 1700 dolarů včetně poplatků za víza a cestovního pojištění.

Zájezdy z Ruska

Sýrie se tak podle deníku The Guardian stává dalším z cílů takzvaného „temného turismu“. Cestování na místa, která jsou spojená se smrtí, utrpením a dalšími lidskými tragédiemi, není nic nového. Mezi nejznámějšími cíli „temného turismu“ patří například Černobylská jaderná elektrárna, památník v japonské Hirošimě nebo nacistický vyhlazovací tábor Osvětim v Polsku. Sýrie je však jiný případ.

Dovolená v zemích, které se stále nacházejí ve válečném konfliktu, je podle Guardianu relativně novým fenoménem. Na rostoucím zájmu lidí navštěvovat podobná místa se podepisují hlavně sociální sítě, píše britský deník, který zároveň připomíná, že výlety do Sýrie od listopadu nově nabízí i některé cestovní kanceláře sídlící v Rusku.

Příležitosti navštívit oblasti pod kontrolou prezidenta Bašára Asada během letošního roku využilo už víc než 330 Rusů, přestože Moskva cesty do Sýrie důrazně nedoporučuje. Nicméně je třeba připomenout, že to bylo právě Rusko v čele s Vladimirem Putinem, kdo Asadovi k opětovnému ovládnutí části syrského území dopomohl a je mu „oporou“ i v současnosti – nejen na mezinárodní politické scéně, ale i bojištích v Sýrii.

‚Zájezdy očišťují režim‘

Jedním z těch, kteří se živí prováděním turistů po Sýrii, je také irský cestovatel a bloger Johny Ward. Během jeho pětidenního programu mají turisté možnost prohlédnout si nejen Damašek, ale i Krak des Chevaliers – jeden z nejzachovalejších křižáckých hradů v Sýrii, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Jak uvádí pro Guardian, na provázení lidí po Sýrii nevidí nic špatného a věří tomu, že se peníze z cestovního ruchu dostávají k lidem, které je nejvíc potřebují. „Turismus znamená alespoň malý krok směrem k normálnosti – v Damašku i mimo něj… To, že se někdo rozhodne navštívit konkrétní zemi, ještě neznamená, že podporuje její politické vedení,“ hájí se Ward.

Přesně to ale kritizují někteří obyvatelé Sýrie, především z řad odpůrců Asadova režimu. „To, co cestovní kanceláře dělají, má jediný cíl – normalizovat vztahy s režimem. Dělají to proto, aby světu ukázaly, že Sýrie je bezpečná a skvělá a že válka skončila,“ říká pro britský deník Bakrí Al Obejd, který ještě před povstáním v roce 2011 provozoval v Damašku malou cestovní kancelář.

Podnikání však nebylo to jediné, co musel kvůli válce obětovat. Před třemi lety byl donucen opustit i rodné Aleppo a přestěhovat se do Idlibu. Opozicí kontrolovaná provincie je však dodnes terčem leteckých úderů ruských a syrských vládních sil, během kterých jsou podle OSN bombardována i zdravotnická zařízení.

„Tyto zájezdy očišťují režim a snaží se o to, aby svět zapomenul na zvěrstva spáchaná na Syřanech. Je opravdu depresivní a bolestivé sledovat turisty, jak přicházejí do vaší země, zatímco režim zabavil váš dům a vy víte, že se nikdy nebudete moct vrátit domů,“ dodává pro Guardian.