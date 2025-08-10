Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez ní, uvedli evropští lídři. Pro jednání je dle nich nutné příměří

Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny, uvedli ve společném prohlášení lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nutným předpokladem pro jednání je podle nich příměří.

Vlajka EU

Podle evropských představitelů mohou smysluplná jednání probíhat pouze v kontextu příměří či omezení bojů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Plán postupu zveřejnili zástupci evropských států poté, co v sobotu jednali o snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. O plánu již během soboty informoval americký deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje.

V pátek 15. srpna se Trump sejde na Aljašce se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Půjde o dvoustrannou schůzku, Bílý dům však podle informací stanice NBC News stále zvažuje, že na Aljašku pozve také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Sdílíme přesvědčení, že diplomatické řešení musí chránit životně důležité bezpečnostní zájmy Ukrajiny a Evropy,“ uvádí prohlášení, jehož znění zveřejnila v noci na neděli britská vláda.

Zájmy Ukrajiny

Mezi tyto zájmy podle něj patří „robustní a důvěryhodné bezpečnostní záruky, které umožní Ukrajině účinně bránit svou suverenitu a územní celistvost.“

„Cesta k míru na Ukrajině nemůže být určena bez účasti Ukrajiny,“ dodává prohlášení s tím, že Ukrajina má svobodu rozhodovat o svém vlastním osudu.

Podle evropských představitelů mohou smysluplná jednání probíhat pouze v kontextu příměří či omezení bojů. „Současná linie kontaktu by měla být výchozím bodem jednání,“ uvedli. Vyjádřili rovněž přesvědčení, že mezinárodní hranice nelze měnit silou, a vyslovili se pro zachování tlaku na Rusko s cílem přimět ho k ukončení své invaze.

Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu.

Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran.“

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Zelenskyj v sobotu varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru. Dodal, že Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům.

