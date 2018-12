Tělo s orgány stojí milion dolarů, říká Chaj-jen Wang z organizace pro vyšetřování persekucí Fa-lun Kungu

Chaj-jen Wang ze Světové organizace pro vyšetřování persekucí Fa-lun Kungu v rozhovoru pro Český rozhlas Plus vysvětluje, jak podle důkazů nevládní organizace probíhá represe duchovního hnutí Fa-lun Kung a nedobrovolný obchod s orgány jeho příznivců. Upozorňuje, že organizace má nové nahrávky. „Jde o nemocnice, které stále odebírají orgány živým stoupencům hnutí kvůli finančnímu zisku,“ říká. Praha 13:36 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté v Hongkongu dohlížejí na meditaci příznivců hnutí Fa-lun Kong, která proběhla během protestní hladovky v srpnu 2002. Hnutí je v Číně pronásledované. | Zdroj: Reuters

Co lidé říkají o odebírání orgánů z živých dárců? Mluvila jsem s ujgurským lékařem Enverem Tohtim, který sám vyjmul orgány z ještě živého vězně po nedokonané popravě, ale máte vůbec jakékoli další živé svědky?

Máme ženu, jmenuje se Anna. Pracovala jako zdravotní sestra v jedné čínské nemocnici. Stala se svědkem nedobrovolného odebírání orgánů v roce 2006. Její bývalý manžel totiž v této nemocnici pracoval jako transplantační chirurg a odebral orgány mnoha praktikujícím Fa-lun Kungu, takže touto cestou to poznala. Ta nemocnice stále funguje. Má podzemní prostory, kde byly drženy tisíce lidí, a po několika měsících zmizely.

Zmizeli?

Byli zabiti. V minulém roce se tam rozjela natáčet korejská televize. Nemocnice byla kompletně zrenovovaná, ale štáb také získal informace o nedobrovolném odebírání orgánů.

Kde je ta nemocnice? A podobné nemocnice jsou všude v zemi?

Ano, všude. Toto je v Su-ťia-tchunu na severovýchodě Číny.

Existuje nějaký živý svědek, který operaci přežil? Jediné, co si umím představit, je odebrání ledviny, která je párovým orgánem.

Ne, bohužel takového svědka nemáme. Transplantační systém nechce, aby o něm kdokoli věděl. Postupně jsme přišli na případy zavražděných lékařů, kteří byli zabiti, aby nemohli mluvit. Byli to ti, kdo skutečně prováděli odebírání.

Chaj-jen Wang Chaj-jen Wang se narodila v Číně, kde byla v roce 1999 svědkem zákazu hnutí Fa-lun Kung v přímém televizním přenosu. V dubnu 2000 odjela její rodina legálně do Kanady, na základě pracovního pozvání pro otce. Po několika letech trvalého pobytu získali všichni kanadské občanství. Chaj-jen Wang je praktikující stoupenkyní Fa-lun Kungu.

Máte pravděpodobně informace od příbuzných lidí, kteří zmizeli, nebo od rodin, které byly informovány, že jejich blízcí už nežijí. Jak se to vlastně ti příbuzní dozvídají?

Je to různé. Jsou případy, kdy oběť je zabita a rodinu nikdo neinformuje. Paní Jumej Liou z Finska mluvila o tom, že odmítla policii sdělit svou identitu. Tehdy jí řekli: ‚Když nám nepovíš své jméno, vezmeme ti orgány a tví příbuzní se nedovědí, jak zemřeš.‘ To byl tento případ.

A máme dlouhou nahrávku našich vyšetřovatelů s jedním zprostředkovatelem orgánů z pekingské nemocnice. Vyprávěl jim, že všichni ti, kdo policii odmítli sdělit své jméno, dostali kódové jméno nebo číslo. Takže tito lidé nemají jména, ale jen přidělená čísla. A pod nimi jsou drženi ve vězení, v nemocnicích nebo v koncentračních táborech. Svá jména neříkají, protože když jeden člověk praktikuje Fa-lun Kung, dotkne se to celé jeho rodiny. Rodiče nemusí dostat lékařskou péči, děti nemohou chodit do školy. Osobně takové případy znám. Manželé jsou nuceni k rozvodům.

Hlas a tlak Fa-lun Kungu je ale velmi silný. Jak čínský režim reaguje na všechnu tu kritiku od jeho stoupenců?

My všechny důkazy zveřejňujeme na webu a to i s telefonními nahrávkami a čísly, takže každý se může přesvědčit. Prvních několik let, kdy jsme informovali o nedobrovolném odebírání orgánů, režim na naše vyšetřování nijak nereagoval. Domníváme se, že měli strach. Kdyby uměli naše důkazy vyvrátit, asi by probíhal nějaký dialog. Dokazovali by nám, že nemáme pravdu.

Bylo to ještě před rokem 2015, kdy náměstek ministra zdravotnictví Chuang Ťie-fu prohlásil veřejně, že od ledna 2015 bude Čína používat jen dobrovolně darované orgány. Ale nedávno jsme vyšetřováním zjistili, že program čínského Červeného kříže, který to má na starosti, například konkrétně v Pekingu ještě vůbec nezačal v této věci fungovat.

Podle režimu se ale žádný transplantační byznys nekoná.

Po celou dobu se to nedobrovolné odebírání děje a většinou na praktikujících Fa-lun Kungu. Ale oficiálně se prezentuje, že orgány jsou od dobrovolných dárců. Jakékoli jiné nakládání s orgány by bylo v Číně ilegální. Takže všechno musí být na základě darování, ačkoli tomu tak v tomto případě není.

Určitě je záhodno v zájmu příjemců, aby existovaly informace o zdravotním stavu dárců, v jaké kondici jsou orgány. Co je k dispozici? Po transplantaci to může být důležité i pro následnou medikaci.

Naši vyšetřovatelé předstírali, že jsou příbuzní lidí čekajících na transplantace. A ve všech nemocnicích jsme se ptali na stav orgánů a dárců. Vždy jsme byli ujištěni, že nemusíme mít obavy, že jde o orgány od mladých a zdravých mužů, mladých zdravých lidí.

‚Ano, takové orgány dostanete‘

Máte ale i nahrávky, že jde o mladé a zdravé praktikující Fa-lun Kung?

Ano, máme spoustu nahrávek. Protože naši vyšetřovatelé v otázkách pokračovali a ptali se třeba následovně: ‚Slyšeli jsme, že lidé z Fa-lun Kungu mají zdravá těla, máte takové orgány?‘ A odpovědi zněly: ‚Ano, takové orgány dostanete.‘ A také jsme dostávali nabídky, že můžeme přijít k nim do kanceláře, kde nám vysvětlí podrobnosti, protože v některých nemocnicích sice klidně podávají informace po telefonu, ale jinde chtějí, abyste přišla. Chtějí se přesvědčit, že jste skutečný zájemce.

Veřejné slyšení v Senátu v listopadu řešilo represe duchovního hnutí Fa-lun Kung v Číně. Zástupkyně nevládní organizace Chaj-jen Wang je druhá zleva | Foto: Lucie Vopálenská | Zdroj: Český rozhlas

A máme i nové nahrávky, z poslední doby asi tucet. Ty brzo dáme na naše stránky. Jde o nemocnice, které stále odebírají orgány živým stoupencům hnutí kvůli finančnímu zisku. Pekingský zprostředkovatel, jmenuje se Čen-Ťiang, po telefonu vypověděl, že kdykoli se objeví pacient, jeho údaje se porovnají s databází. A pak se velmi rychle najde někdo, kdo svými parametry odpovídá. Náš vyšetřovatel se ho zeptal: ‚Jak získám jistotu, že jde o zdravé orgány od Fa-lun Kungu? Chci se o tom ujistit!‘ A on odpověděl: ‚Neobávejte se, moji nadřízení pro vás budou mít dokumentaci, pokud ji budete chtít vidět.‘ To řekl v naší nahrávce.

Jak ty transplantace probíhají? Zmínila jste podzemí, tak mne zajímá, zda se standardy dodržují na nejvyšší úrovni, nebo se operace dějí v utajení za nějakých horších podmínek?

V té konkrétní nemocnici byli lidé drženi v podzemí, ale když mělo dojít na odebrání jejich orgánů a k operaci příjemce, celý proces se konal na sálech se službami na nejvyšší úrovni. V Číně se odebírání děje v mnoha nemocnicích. Dokonce i v některých nemocnicích čínské tradiční medicíny. Nemají k transplantacím kvalifikaci, ale mnohé z nich to dělají. A podobně také některé dětské nemocnice.

Kdo jsou příjemci? Většinou cizinci, nebo je větší podíl místních Číňanů?

Nejsme si jisti, ale určitě si nechávají transplantovat orgány mnozí bohatí Číňané. Co se týče cizinců, nemáme přesná čísla, ale víme, že jedna z největších nemocnic, která transplantace dělá, je v Tchien-ťinu. Jmenuje se První Tchien-ťinská centrální nemocnice. Tam mají středisko transplantací orgánů a nejméně celé jedno poschodí je určené jen pro cizince. Přijíždějí tam lidé z Jižní Korey, Japonska, Blízkého Východu a absolvují operace. V lobby si pak o svých zkušenostech povídají.

Přestože se oficiálně nic podloudného neděje, byl už někdo vyšetřován, nebo žádné obavy nikdo mít nemusí?

Chuang Ťie-fu, bývalý náměstek ministra zdravotnictví, je podezřelý ze zapojení do nedobrovolného odebírání. Máme mnoho případů s ním spojených. Například v jednom roce on sám osobně provedl stovku transplantací. A pak je jeden případ, kdy Chuang Ťie-fu předváděl transplantaci jater v Sin-Ťiangu.

Měl připravených více jater v záloze. Zavolal do dvou nemocnic, aby mu játra přichystala, a ještě našel jednu místní nemocnici. Takže měl troje játra k dispozici. V Číně je situace opravdu velmi zvláštní. Obvykle všude ve světě včetně USA, kde mají technologie na nejvyšší úrovni, čekáte na transplantaci roky. Ale v Číně existuje velmi zvláštní jev – opačné vyhledávání (reverse matching – pozn. red.). Místo aby se pro příjemce hledal dárce, tak jsou tu čekající dárci, pro které se hledá příjemce.

Mnohé čínské nemocnice měly před lety na svých webových stránkách inzeráty ‚Přijeďte do naší nemocnice na transplantaci, najdeme pro vás dárce do jednoho, dvou týdnů‘. A i když zavoláme dnes, tak nám řeknou, že do dvou týdnů, maximálně do měsíce. Pokud máte krevní skupinu B, je to jednodušší, tam je více zásob.

A když mluvíte o tomto otočeném systému, má podle vás nějakou souvislost s testováním, které se děje u velké části populace třeba v Sin-Ťiangu, včetně odběrů krve?

Aby se zpětnému systému dařilo, musíte mít co nejvíce informací v databázi. Hledáte podobně jako na Googlu, ale přes různé indikátory vám vypadne, že tento člověk nebo tito lidé mají pravděpodobně největší tkáňovou shodu s potenciálním příjemcem. Abyste toho dosáhli, potřebujete mít co největší banku žijících dárců, což znamená, že někde je drženo větší množství lidí, kteří mohou být zabiti na požádání pro účely transplantací.

P lastinovaná těla

Tím místem jsou pracovní tábory?

Pracovní tábory byly v Číně oficiálně zrušeny, ale stále máme věznice, ilegální věznice, koncentrační tábory a převýchovná centra. Tato zařízení mohou splňovat stejnou funkci.

A máte svědectví či důkazy, že právě třeba v převýchovných táborech nějací lidé zmizeli či mizí kvůli orgánům?

V případech, které znám, lidé procházeli převýchovou, brainwashingem. Někteří v těch třídách zůstali, jiní byli přesunuti jinam, ale někteří nakonec zmizeli. Máme případy, kdy se na nás obracejí rodiny zmizelých praktikujících Fa-lun Kungu a žádají nás o pomoc s vyšetřováním. Chtějí zjistit, kde jejich milovaní jsou.

Možná jste slyšela o případu doktora Chuanga. V loňském roce, když byla v Praze výstava Body Exhibition, Chuang Wan-Čching napsal dopis české policii, ve kterém žádá o vyšetřování, aby zjistil, zda náhodou jeho zmizelý bratr není mezi vystavovanými těly, mezi oběťmi. Ku Kchaj-laj, manželka bývalého guvernéra provincie Liao-ning Po Si-laje, prodávala těla včetně těl praktikujících Fa-lun Kung pro takové výstavy. Myslíme si, že je prodávala doktorovi Suej-Chung-ťinovi. To je lékař, který má v Číně velkou továrnu na plastinovaná těla. Máme vůči němu velmi silné podezření, protože on sám v jedné nahrávce říká, že těla má od policejního úřadu Ta-lienu.

A mimochodem, kolik takové tělo stojí, jaké jsou ceny?

Od jednoho člověka z Úřadu 610 (podle některých nevládních organizací jde o kancelář sledující aktivity Fa-lun Kungu, čínské úřady její existenci popírají, pozn. red.) se náš vyšetřovatel dozvěděl právě o prodejích od Ku Kchaj-laj. Tělo s orgány stálo milion dolarů a tělo bez orgánů 800 tisíc dolarů. Máme podezření, že někteří praktikující byli zbaveni orgánů na transplantace a jejich zbylá těla pak byla buď spálena anebo prodána.

Nemusí jít o genocidu, uvedlo ministerstvo zahraničí „Nelze jednoznačně kvalifikovat, že by porušování lidských práv ve vztahu k hnutí Fa-lun Kungu dosahovalo intenzity naplňující skutkovou podstatu zločinu genocidy, nicméně může se jednat o jiné zločiny a porušení lidských práv,“ uvedl Michal Bucháček z českého ministerstva zahraničí. „Téma ochrany lidských práv ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zvedl na jednání se svým čínským protějškem ministrem Wangem Yi při návštěvě Číny v říjnu 2018. Ministr Petříček rovněž informoval svého partnera o českém postoji při projednávání přezkumu stavu lidských práv v Číně v Radě OSN pro lidská práva v Ženevě,“ doplnil Bucháček.

Protože i pro plastinační byznys těla musejí být čerstvá?

Je to přesně tak. A také první továrna, která začala vyrábět plastinovaná těla, byla založena v srpnu 1999, tedy hned poté, co persekuce proti Fa-lun Kungu začaly. Založil ji německý lékař Gunther Von Hagens. Suej Chung-Ťin se u něj nejdřív učil, pak si v roce 2004 otevřel vlastní továrnu. Ta teď zásobuje těly různé výstavy včetně té, která se konala v Praze.

Řekla byste, že jde o genocidu?

Ano. Množství zabitých lidí, rozsah, brutalita, zlo v samé podstatě. Ano, určitě bych to nazvala genocidou a jedním z nejhorších zel na světě, které si lze představit. Vlastně je to za hranicí představivosti.

Vyrůstala jste v Číně, od roku 2000 žijete v Kanadě, máte kanadské občanství. Ale s ohledem na to, čím se zabýváte, nemáte někdy strach z čínských agentů, kteří jsou prý všude po světě a monitorují Číňany?

Zastrašují Číňany všude po světě a pochopitelně v Číně samotné. Mezi praktikujícími se také snaží zasít semínka.

Chodíte v Kanadě třeba do čínských restaurací? Veřejná informace naší BIS zní, že čínské zpravodajské služby hojně využívají své krajanské komunity. Takže - neobáváte se tam chodit?

Vlastně ne. Neobávám. Lidé chtějí dělat dobré, správné věci. To chci i já.

Mluvila jsem ale s čínskými křesťany, kteří u nás žádají o azyl, a ti se skutečně velmi bojí.

Můj osobní názor je, že agenti jsou nejen v restauracích, ale všude, v celé společnosti. Ale také si zaslouží vědět víc o tom, jaká je skutečnost. V některých případech jsou lidé pod jejich kontrolou prostě proto, že mají rodiny v Číně. V podstatě byli přinuceni ke spolupráci. Jsou nuceni dělat to, co musí. K takovým lidem bychom podle mě měli přistupovat se soucitem. Vysvětlit jim, co se děje, a oni pak snad najdou cestu, jak své příbuzné dostat z Číny ven, aby se zbavili komunistického teroru. Všichni si zaslouží stejné informace, aby se dozvěděli o zlé podstatě komunistické strany. Protože mnozí špehové, známe to z historie, komunistickou stranu nakonec opustí.

Já jen doufám a přála bych si, aby nás tito lidé v zahraničí navštívili a dali nám vědět cokoli, co může být důležité. Pak mohou získat i ochranu od místní policie, která jim může pomoci. A také se domnívám, že informace spoustu praktikujících posilují. Dám vám znovu za příklad pana Chuanga ze Spojených států. Jeho rodina je v Číně dlouhodobě pronásledovaná, stále tam má rodiče. Ale požádal o pomoc americké politiky, aby intervenovali. Ti píší dopisy místním úřadům, aby obtěžování této rodiny zastavili. A on překvapivě zjistil, že čím hlasitěji se toho dožaduje a čím více kritizuje tamní režim, tím méně je jeho rodina pronásledovaná. Myslím, že je to příklad velké naděje pro lidi, kteří jsou v podobné situaci.

Zajímají vás další informace o pronásledování příslušníků Fa-lun Kungu v Číně? Poslechněte si přiložené audio z pořadu Zaostřeno Českého rozhlasu Plus.

Čínské velvyslanectví: Fa-lun Kung je původcem lží a problémů

Český rozhlas Plus oslovil velvyslanectví, ale na otázky zaslané emailem nereagovalo. Na veřejné slyšení v listopadu v Senátu, které řešilo represe duchovního hnutí Fa-lun Kung v Číně i za účasti Jümej Liou, zástupce velvyslanectví nedorazil. Z tohoto důvodu uveřejňujeme starší vyjádření z 28. června 2017. Za čínské velvyslanectví tehdy odpověděl třetí tajemník QI Dazhuang: „Dovolíme si zde seznámit Vás s postojem čínské vlády k používání lidských orgánů. Čínská vláda důsledně dodržuje řídící zásady Světové zdravotnické organizace týkající se používání lidských orgánů. V posledních letech čínská vláda dále posílila regulaci používání orgánů. V roce 2007 vydala a implementovala Státní rada ČLR Zákon o transplantacích lidských orgánů, v němž stanovila nezbytné zásady pro dárcovství a transplantace, a to např. že dárcovství orgánů musí být dobrovolné a bezplatné, je zakázán prodej orgánů, občané mají právo darovat či nedarovat své orgány a žádná organizace nebo jednotlivec nesmí nutit, podvodně lákat nebo pobízet druhé k dárcovství orgánů. Čínská vláda pevně dodržuje mezinárodně uznávané etické zásady týkající se nakládání s orgány a zároveň v souladu s domácími podmínkami podporuje čínské občany, aby po smrti darovali své orgány, provádí spravedlivou distribuci orgánů a sledovatelné řízení, přísně kontroluje transplantace od živých dárců, náležitě zajišťuje ochranu práv dárců i příjemců orgánů a podporuje další vývoj regulace používání orgánů v rámci právního řádu. Problematika tzv. odebírání orgánů praktikujícím Falun Gong je naprostá fikce a vážně postrádá faktické důkazy. Návrh Evropského parlamentu ve věci Falun Gong, který zmiňujete a který prošel Evropským parlamentem bez ohledu na fakta, byl mluvčím Ministerstva zahraničních věcí ČLR rezolutně popřen. Hnutí Falun Gong je čínskou vládou zakázáno a označeno jako zlá sekta. Falun Gong je původcem lží a problémů. Doufáme, že lidé ze všech společenských vrstev rozpoznají proti čínskou podstatu hnutí Falun Gong a nebudou nadále klamáni jeho lži.“