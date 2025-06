Chameneí je snadný terč, ale zatím ho nebudeme likvidovat, napsal Trump a vyzval Írán ke kapitulaci

Írán a Izrael se vzájemně bombardují od pátku minulého týdne, kdy jako první zaútočila izraelská armáda na cíle spojené s íránským jaderným programem. Tel Aviv to zdůvodnil snahou zabránit Íránu v získání jaderné zbraně a potřebou provést operaci na obranu Izraele. Trump opakovaně tvrdí, že Írán jadernou zbraň získat nesmí.

„Víme přesně, kde se ukrývá takzvaný nejvyšší vůdce. Je snadným terčem, ale je tam v bezpečí - nebudeme ho likvidovat (zabíjet), alespoň prozatím. Nechceme ale, aby rakety dopadaly na civilisty nebo americké vojáky. Dochází nám trpělivost,“ napsal Trump.

Americký prezident v jiném příspěvku zmínil kontrolu vzdušného prostoru Íránu. „Nyní máme úplnou a totální kontrolu nad íránským vzdušným prostorem. Írán měl dobré systémy sledování vzdušného prostoru a další obranné vybavení, a to ve velkém množství, ale nedá se to srovnat s věcmi vyvinutými, navrženými a vyrobenými v Americe. Nikdo to nedělá lépe než staré dobré USA,“ uvedl Trump. Izrael dříve uvedl, že získal vzdušnou převahu nad teheránským vzdušným prostorem.

Trumpovy výroky na adresu Íránu přicházejí poté, co šéf Bílého domu vyzval 9,5 milionu obyvatel Teheránu, aby se z města evakuovali. Trump v pondělí předčasně opustil summit G7 v Kanadě, aby se vrátil do Washingtonu na urgentní jednání se svým týmem pro národní bezpečnost, píše agentura AP.

Americká armáda na Blízký východ posílá stíhací letouny a prodlužuje nasazení dalších bojových letadel v regionu, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na nejmenované americké činitele.

Podle jednoho ze zdrojů jsou mezi nasazenými stroji stíhací letouny F-16, F-22 a F-35. Dva další zdroje uvedly, že letouny byly nasazeny za účelem obrany.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli týden zmínil, že americké letectvo sestřeluje drony vyslané na Izrael. List The Washington Post již dříve s odvoláním na americké představitele informoval, že americké protivzdušné obranné systémy a torpédoborec amerického námořnictva v pátek pomohly Izraeli sestřelit balistické rakety vyslané z Íránu.