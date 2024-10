Chameneí předstoupil, aby dal najevo jednotu režimu. Zdůraznil základy, na nichž stojí, vysvětluje historik

Nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí v pátek před tisícovkami věřících prohlásil úterní raketový útok Íránu na Izrael za legitimní. Řekl to po modlitební pietě za bývalého vůdce hnutí Hizballáh Nasralláha. „Opakovaně zazněla podpora palestinskému boji proti okupaci a podpora dalších aktérů“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál odborník na moderní dějiny Íránu Jakub Koláček z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 19:16 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V projevu šlo spíš o potvrzení toho, že pozice Íránu je daná a nebude se na ní nic měnit, říká historik (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Jak vyzněla páteční slova Alího Chameneího?

Dnešní (páteční, pozn. red.) projev Alího Chameneího se významněji neodchýlil od předchozích prohlášení špiček íránského režimu.

Dá se říct, že ho využil k zopakování základních ideologických východisek a pozice Íránu ve stávajícím konfliktu, což je především odhodlání bránit se, budu parafrázovat slova Alího Chameneího, tomu, co je chápáno jako izraelská agrese proti Íránu a íránským zájmům.

Zároveň bylo v projevu vícekrát zdůrazněno (odhodlání bránit se, pozn. red.) agresi proti palestinskému národu a nyní, v kontextu probíhající eskalace, i vůči Libanonu.

Opakovaně zazněla podpora palestinskému boji proti okupaci a podpora dalších aktérů, takzvané íránské osy odporu a samozřejmě i ostrá kritika invektivy proti Izraeli nebo Spojeným státům.

Je možné ze slov Chameního odvodit něco ohledně dalšího možného postupu Teheránu?

Chameneí, jak jsem už zmínil, taky zopakoval, že nedávný íránský útok na izraelské území pomocí balistických střel byl z pohledu Íránu legitimní a oprávněný a taky řekl, že na jakékoliv další akty agrese proti svému území a svým zájmům odpoví.

Možná právě tady bych řekl, že zazněla určitá poznámka, ze které lze něco vyvozovat. On řekl, že s odpovědí nebude váhat ani spěchat, takže z toho asi můžeme číst, že postup bude spíše opatrný.

Ale takový byl i doposud, takže já bych řekl, že jsme neslyšeli nic výrazně nového, spíš šlo o potvrzení toho, že pozice Íránu je daná a nebude se na ní nic měnit.

Jaká je v tomto směru role íránských duchovních v čele s Chameneím? Mají jednoznačně poslední slovo, pokud jde o vojensko-strategická rozhodnutí, třeba o ozbrojené zásahy proti Izraeli, nebo v tomto směru mají větší prostor civilní nebo armádní špičky?

Není úplně správné hovořit o duchovních, ne všichni duchovní se v Íránu zaobírají politikou, a ne všichni vrcholní politici jsou duchovní, ale celkově je to tak, že Alí Chameneí je tím, kdo má v podstatných, obzvlášť zásadních bezpečnostních otázkách, poslední slovo a rozhoduje.

I když tak činí ve spolupráci s dalšími špičkami režimu, s armádou, revolučními gardami a tak dále.

Ještě stručně, má výraznou váhu to, že se Alí Chamaneí objevil po pěti letech tak, že vedl veřejnou modlitbu, je to nějaký vzkaz?

Je to určitě významný symbolický akt, Chameneí zkrátka předstoupil před národ, aby dal nějakým způsobem najevo jednotu a odhodlání režimu v situaci reálně hrozící války a zdůraznil základy, na kterých režim stojí.