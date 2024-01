ONLINE: Dvě ruské střely zasáhly hotel v Charkově. Na místě je jedenáct zraněných včetně novinářů

Nejméně 11 lidí zranily dvě ruské střely, které v noci na čtvrtek zasáhly pozemek hotelu v Charkově. Oznámil to šéf charkovské oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov. Jeden zraněný je podle něj ve vážném stavu. Sledujeme online Charkov 6:28 11. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna střela dopadla vedle hotelu, hned u plotu. Druhá zasáhla nedaleký přístěnek | Zdroj: Státní pohotovostní služba Ukrajiny/Reuters

V hotelu se podle starosty tohoto druhého největšího ukrajinského města Ihora Terechova nacházeli výhradně civilisté, přičemž mezi zraněnými jsou i turečtí novináři. Syněhubov uvedl, že zraněno byli při ruském útoku čtyři muži ve věku 31 až 38 let a sedm žen od 23 do 71 let.

Ukrajinská média zveřejnila záběry z místa, na kterých jsou vidět hromady trosek v chodbách budovy, zničená okna i propadlé zdi a záchranáři, kteří procházejí sutiny.

Charkov podle předběžných údajů ukrajinských úřadů ve středu okolo 22.30 místního času zasáhly ruské rakety S-300, původně protiletecké, ale používané i k útokům na pozemní cíle.

„Jedna střela dopadla vedle hotelu, hned u plotu. Druhá zasáhla nedaleký přístěnek,“ řekl veřejnoprávní stanici Suspilne šéf charkovské policie Volodymyr Tymoško. I podle něj hotel často využívali novináři.

„Byl jsem v koupelně a to mě zachránilo. Spadl jsem, praštil se do hlavy a pak jsem ležel na podlaze,“ řekl Suspilne jeden z ubytovaných v hotelu Mychajlo Bebeško. „Druhý výbuch vyhodil z pantů všechny dveře a bylo štěstí, že jsem byl na podleze,“ dodal.

Charkov, ležící nedaleko ruských hranic, je od začátku ruské invaze na Ukrajině před téměř dvěma lety častým cílem ruských útoků. Moskva i přes důkazy ukrajinských úřadů, médií a mezinárodních organizací a institucí trvá na tom, že na civilní cíle neútočí.