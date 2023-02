ONLINE: Dvě ruské rakety zasáhly centrum Charkova. Tři lidé utrpěli zranění, tvrdí starosta

„Centrum Charkova zasáhly dvě rakety nepřítele. Podle prvních zpráv jde o rakety S-300,“ uvedl v neděli ráno Terechov na sociální síti Telegram. „Zatím víme o třech zraněných, 54leté ženě a dvou mužích ve věku 51 a 55 let,“ upřesnil šéf Charkovské oblasti Syněhubov s tím, že žena musela být převezena do nemocnice.

Two Russian missiles hit the centre of #Kharkiv. One of the rockets hit a residential building, second one hit the University. It’s now known about 3 injured people. #russia #ukraine #war pic.twitter.com/cMwXuXcFKd