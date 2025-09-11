Charlie Kirk: Muž, který naučil Trumpa chodit na TikTok. Konzervativní hnutí ztratilo vlivnou osobu
Charlie Kirk byl jednou z nejvýznamnějších osobností konzervativního pravicového hnutí v USA, především pro mladé lidi. Jeho život provázel nebývalý zápal pro politiku a činorodost. Ty, a kontakty se správnými osobnostmi, ho dovedly až do nejužšího kruhu kolem prezidenta Donalda Trumpa. Pro některé byl ikonou, pro jiné tváří nepřijatelných Trumpových politik jako odmítání práva na potrat. Dosud neznámý útočník ho zastřelil na debatě v Utahu.
„V téhle zemi je mnoho lidí, kteří se až teď poprvé dozvídají, kdo byl Charlie Kirk. Podíl na tom má způsob, jakým fungují algoritmy na sociálních sítích, které vám neservírují tenhle typ obsahu. To je ale na škodu všech, nevidět druhou stranu,“ poznamenal ve vysílání po Kirkově smrti politický zpravodaj stanice CBS ED O’Keefe.
Vražda Charlieho Kirka
- Populárního a vlivného podcastera a člena hnutí MAGA postřelil ve středu kolem 12.20 místního času zatím neznámý střelec v kampusu Valley University ve městě Orem v Utahu
- Kirkovu smrt v nemocnici později oznámil Trump
- Vyšetřovatelé ve čtvrtek oznámili pokrok v pátrání po střelci
Jeho komentář vystihuje Kirkovo politické i veřejné působení. 31letý moderátor, aktivista a od roku 2016 Trumpův blízký spojenec objížděl univerzitní kampusy s akcí „Přesvědčte mě, že nemám pravdu“ a debatoval s návštěvníky – o zbraňové legislativě a kriminalitě, potratových právech, migraci, mezinárodní politice i uspořádání rodiny.
Svým působením usiloval o budování nové generace konzervativně a pravicově smýšlejících mladých Američanů, kteří budou vycházet z křesťanské víry. Kirk si zakládal na tom, že dává prostor k diskuzi s „druhou stranou“ liberálně smýšlejících lidí. Sám od středoškolských let stál pevně za silně konzervativními hodnotami.
‚Rocková hvězda hnutí‘
Organizaci Turning Point USA, která se v roce 2024 stala jedním z pilířů Trumpovy prezidentské kampaně, založil v 18 letech. Na síti YouTube měl před svojí smrtí přes čtyři miliony sledujících, na síti X přes pět milionů a na TikToku více než sedm. Po Trumpově znovuzvolení se dostal do pozice jednoho z nejvlivnějších lidí v pravicově-konzervativním hnutí.
Několikrát navštívil Bílý dům i Trumpovo sídlo Mar-a-Lago na Floridě, kde se podle amerických médií zúčastnil rozhovorů o obsazení Trumpovy vlády.
Trump Charlieho Kirka po jeho středeční vraždě označil za „legendárního“ a „všemi milovaného“. Viceprezident J. D. Vance sdílel oslavnou řeč o téměř 1000 slovech, kde o Kirkovi hovoří jako o blízkém příteli, se kterým sdílel rodinné záležitosti a který s Turning Point USA uspořádal některé „z nejúspěšnějších akcí“ prezidentské kampaně.
Sám Kirk uváděl, že ačkoliv republikáni mají podle něj „lepší nápady“ a politiku, demokraté jsou ve Spojených státech dobří v kontaktní kampani s běžnými občany, na což se sám zaměřoval.
Trumpův syn Donald ml. díky jeho úspěchům v promlouvání ke generaci především mladých mužů označil Kirka za „jednu z pravých rockových hvězd tohoto hnutí“, píše deník The New York Times.
„Mnoho lidí v Bílém domě znalo Kirka dlouhé roky od Trumpova prvního prezidentství… v Bílém domě byl (ve středu) velmi chmurný den. Řada zaměstnanců byla viditelně otřesená, někteří dokonce plakali,“ popsala z místa reportérka pro Bílý dům stanice CBS Wijia Jiang a pokračovala:
„Prezident často mluví o tom, že vyhrál (volby) zčásti díky sociálním sítím, především TikToku. Během květnové Kirkovy návštěvy v Bílém domě řekl, že Charlie byl první, kdo mu poradil, že musí přidávat obsah na TikTok“.
Nepodložená tvrzení
Ačkoliv v roce 2016 magazínu Wired řekl, že „nebýval největším fanouškem Donalda Trumpa“, později ve svém rozhlasovém pořadu a rozhovorech mluvil o politice amerického prezidenta takřka nekriticky.
Kirk rovněž ztělesňoval řadu kontroverzí, které Trumpovo hnutí MAGA (Make America Great Again, Udělejme Ameriku opět skvělou) provázejí.
V roce 2020 šířil nepodložená tvrzení o „ukradených volbách“ a měl rovněž podíl na nepokojích, které se udály ve Washingtonu 6. ledna 2021 po zvolení demokrata Joea Bidena do Bílého domu. Jeho organizace Turning Point Action a Studenti pro Trumpa vyslala do hlavního města sedm autobusů se studenty, aby se účastnili protestů.
Do řady jeho kontroverzních postojů patří i prohlášení, že „mít nějaká úmrtí následkem střeleb stojí za to“, aby Američané mohli svobodně držet zbraně.
Kirk rovněž zastával křesťansko-konzervativní postoje k rodině a sexuálním menšinám. Ženám vzkazoval, že žena podle „biblického modelu“ hledá partnera, který je „ochránce a lídr“. „Postarejte se o sebe, ať vypadáte k světu, abyste přilákaly muže,“ radil Kirk ženám na summitu pro mladé ženy. Doporučoval také, aby se přidaly k církvi, spřátelily se s pastorovou manželkou a „měly na sebe vysoké nároky“.
Aktivní na střední škole
Kirk vyrostl i díky konzervativnímu hnutí Tea Party. S podporou jeho tehdy 72letého člena Billa Montgomeryho a financování dalších založil v 18 letech studentské uskupení Turning Point Action USA. Už v 17letech nicméně jako dobrovolník pracoval pro senátní kampaň republikána Marka Kirka (jde jen o shodu jmen).
Hnutí Tea Party vzniklo v USA v reakci na porážku republikána Johna McCaina v prezidentských volbách, vysoký státní dluh a finanční krizi kolem roku 2009. Republikáni na jeho vlně v roce 2010 obsadili Sněmovnu reprezentantů, když oproti předchozímu období získali 63 mandátů navíc.
Zápal pro pravicovou, konzervativní politiku a aktivismus měl od relativně mladého věku. Americká média připomínají, že na střední škole se skupinou přátel Kirk úspěšně protestoval proti zdražení sušenek ve školní kantýně na dvojnásobek.
„Sušenky jsou zlatým hřebem většiny školních dní, jen aby se jejich cena ZDVOJNÁSOBILA bez našeho vědomí? NE! Dost manipulace. Musíme v tomhle boji zůstat pospolu,“ psal Kirk do facebookové skupiny s tehdy 400 členy.
K Trumpově první prezidentské kampani se Kirk připojil v roce 2016. Ze začátku zpracovával obsah na sociální sítě, „nosil tašky Donaldu Trumpovi mladšímu a běhal pro dietní kolu“, popisuje web Politico.
Po Charlie Kirkovi zůstala žena a dvě děti. Vdova Erika Kirková je podnikatelka, podcasterka s vlastní značkou oblečení a bývalá Miss Arizona z roku 2012, která šíří křesťanské myšlenky.