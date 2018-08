Socha vyvolávající emoce v Charlottesville stále stojí, město ji nemůže kvůli zákonu odstranit

Malebné univerzitní město ze seznamu UNESCO v americké Virginii získalo v poslední době také nálepku místa nenávisti a násilí. Při loňském pochodu pravicových radikálů v Charlottesville jeden z nich najel autem do lidí a zabil mladou ženu. Protesty tehdy začaly kvůli sporu o sochu konfederačního generála Roberta Leeho. Charlottesville 10:40 24. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V únoru 2017 naše městská rada odhlasovala odstranění sochy. Jenže následovala žaloba, která tomu chtěla zabránit,“ řekl ředitel komunikace města Charlottesville Brian Wheeler. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Přestože z jiných míst v Americe památníky otrokářů pomalu mizí, ten v Charlottesville stále stojí a o jeho budoucnost se bojuje u soudu.

„Pracuju támhle za rohem, takže sem chodím na cigaretu. Tu věc ale nenávidím, kéž by tady nebyla,“ říká ve spěchu reportérovi Českého rozhlasu dáma, která v parku strávila část své pauzy.

„V únoru 2017 naše městská rada odhlasovala odstranění sochy. Jenže následovala žaloba, která tomu chtěla zabránit. Tenhle proces se vleče už skoro rok a půl. Loni v srpnu jsme tu měli ten pochod neonacistů a demonstraci jejich odpůrců s nešťastnou smrtí Heather Heyerové. Kvůli tomu jsme se rozhodli odstranit také sochu dalšího generála „Stonewalla“ Jacksona,“ říká na radnici Radiožurnálu ředitel komunikace města Charlottesville Brian Wheeler.

Kromě toho radní z obavy o bezpečnost nepovolili letošní opakování ultra pravicové manifestace, naopak prostor dostali a potyčku s novináři vyvolali radikálové z organizace Antifa. Pokud jde o sochy, město se je snažilo vygumovat z veřejného prostoru šalamounsky – když je zatím nesmí odstranit, zakrylo je velkými černými plachtami. Jenže soud nařídil, že plachty musejí zase zmizet.

„V jiných amerických městech mají místní zastupitelstva právo o tomhle rozhodovat sama a konfederační sochy taky rychle odstraňují. Jenže ve Virginii to tak není, máme tu zákon na ochranu válečných památníků, i když ten je novější než sochy samotné. Výsledkem ovšem je, že naše město nesmí rozhodovat o tom, co udělat s vlastními parky a sochami, a musíme čekat na výrok soudu,“ dodává Wheeler.

Synové konfederačních veteránů

Zrovna tento týden padla další konfederační socha v sousední Severní Karolíně v kampusu tamní univerzity na Chapel Hill. V Charlottesville znají důvody Synů konfederačních veteránů, potomků autora či sponzora sochy a dalších lidí i organizací, kteří chtějí sochy zachovat a stojí i za žalobou vůči městu. Důvody jako potřeba připomínat si dědictví amerického Jihu, umělecká díla zobrazující důležité postavy historie a podobně.

Ovšem u radních převažuje pohled na konfederační sochy coby symbol bělošského útlaku a neúcty k části místních obyvatel, a tak se jich chtějí zbavit. A doufají, že tím udělají tečku i za obrazem Charlottesville coby města spojovaného s neonacismem.

„Pochopitelně nechceme být známí násilím a nenávistí, které se tu odehrály minulý rok. Ale zároveň nás to probudilo a přimělo k debatě, kterou jsme potřebovali. Většina míst amerického Jihu má minulost bělošské nadvlády a občanského bezpráví. A já doufám, že Charlottesville může přispět k lepší budoucnosti. Ty tragické události můžeme využít k lepšímu pochopení toho, co je dobré a co špatné, a k tomu, abychom se shodli, jak se posunout dál,“ ukončuje Wheeler.