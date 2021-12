‚Šlo o záměnu identity.‘ Francouzská policie propustila muže podezřelého z vraždy Chášukdžího

Francouzští policisté v úterý zadrželi Chálida Utajbího, jehož jméno se shoduje se jménem někdejšího příslušníka královské gardy odpovědné korunnímu princi Muhammadovi bin Salmánovi. Ten patří do skupiny občanů Saúdské Arábie hledaných Interpolem v souvislosti s vraždou opozičního novináře v Turecku.

Velvyslanectví Saúdské Arábie v Paříži v úterý uvedlo, že zatčená osoba „nemá s daným případem nic společného“.

„Kontroly ukázaly, že zatykač vydaný Tureckem, na jehož základě jsme při hraničních kontrolách skenovali daný pas, se na muže zatčeného na letišti nevztahuje,“ uvedla v prohlášení prokuratura.

A suspected member of the hit squad that killed Saudi journalist Jamal Khashoggi was arrested by French police as he was about to board a flight from Paris to Riyadh https://t.co/TI8xGYcZQo pic.twitter.com/joIXNjIqd9