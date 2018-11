‚Usvědčující důkaz.‘ Nahrávky Chášukdžího vraždy ukazují podle New York Times na vinu Rijádu

Z audiozáznamů zachycujících vraždu saúdského novináře Džamála Chášukdžího a její přípravu vyplývá, že odstranění kritika saúdského korunního prince zosnovalo nejspíš nejvyšší vedení v Rijádu. S odvoláním na tři zdroje obeznámené s nahrávkami to napsal deník The New York Times. Turecká média v úterý citovala tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, podle něhož způsob vraždy šokoval po vyslechnutí nahrávky i člena saúdské tajné služby.

