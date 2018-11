Saúdský princ zpochybnil důvěryhodnost CIA. Ta tvrdí, že vraždu Chášukdžího nařídil korunní princ Bin Salmán

Vysoce postavený saúdský princ zpochybnil údajné zjištění americké Ústřední zpravodajské služby (CIA), že objednavatel vraždy novináře Džamála Chášukdžího byl přímo korunní princ Muhammad bin Salmán. O závěrech vyšetřování CIA informoval list The Washington Post, pro který Chášukdží pracoval. Podle prince Turkího Fajsala americkou Ústřední zpravodajskou službu nelze považovat za důvěryhodnou agenturu, napsala agentura Reuters. Rijád 20:45 24. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinář Džamál Chášukdží. | Foto: Middle East Monitor/Handout | Zdroj: Reuters

„CIA nedodržuje nejvyšší standard, pokud jde o správnost při posuzování určitých situací. Příkladů je velké množství,“ řekl princ Turkí Fajsal, který byl v minulosti šéfem saúdskoarabské tajné služby a velvyslancem Rijádu ve Washingtonu.

Konkrétně zmínil zjištění CIA před invazí v roce 2003, že Irák má k dispozici chemické zbraně. Dva roky na to totiž CIA potvrdila, že v zemi nenalezla žádné zbraně hromadného ničení.

Trump stojí za saúdskoarabským princem v kauze vraždy Chášukdžího, Turecko to odmítá Číst článek

„To bylo to nejvíc do očí bijící nepřesné a nesprávné posouzení situace, které vedlo k rozsáhlé válce s tisíci mrtvými,“ uvedl saúdský princ s tím, že nechápe, že ještě CIA ve Spojených státech nesoudí. „To je má odpověď na jejich zhodnocení toho, kdo je vinen a kdo ne a kdo to na konzulátu v Istanbulu udělal,“ dodal.

Chášukdží byl brutálním způsobem zabit na konzulátu v Istanbulu 2. října. Saúdská Arábie vraždu přiznala se zpožděním, původně ji popírala. Dodnes se nenašlo tělo a Rijád odmítl jakýkoli podíl korunního prince Muhammada bin Salmána.

Vražda vyvolala mezinárodní skandál a napětí ve vztazích mezi Rijádem a Ankarou i západními zeměmi včetně USA.