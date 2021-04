Proces s Chauvinem: Nejde o stíhání policie, ale obžalovaného, řekl v závěrečné řeči státní zástupce

Minneapolis, ale i další americká města se připravují na vlnu možných nepokojů po verdiktu poroty v případu smrti George Floyda. Bývalý policista Derek Chauvin je v něm obžalovaný z vraždy druhého i třetího stupně a také ze zabití. Vinu, nebo naopak nevinu v každé z těchto částí obžaloby teď posuzuje dvanáctičlenná porota složená z vybraných občanů. Soudní proces dospěl do této fáze poté, co zazněly závěrečné řeči obžaloby i obhajoby. Minneapolis (USA) 11:14 20. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obhájce Dereka Chauvina (vpravo) Eric Nelson (vlevo) přednáší závěrečnou řeč | Foto: Jane Rosenberg | Zdroj: Reuters

Soudce Peter Cahill porotce ze soudní síně vyprovodil návodem, co během svého rokování smějí a co nesmějí, jak se mají izolovat od okolního dění a jak mají eliminovat své předsudky.

To aby rozhodli jen na základě předložených důkazů a právní kvalifikace Chauvinových činů, a nenechali na sebe v ostře sledovaném případu působit možné reakce v ulicích a společenskou poptávku.

„Nenechte se mýlit, tohle není soudní stíhání policie, ale obžalovaného. Pro dobrou policii není nic horšího než špatná policie. Slyšeli jsme tu různé věci o Georgi Floydovi, jako že byl drogově závislý a podobně. Ale toto není soud s Georgem Floydem. Vezměte v potaz svědectví. Obžalovaný porušil pravidla útvaru a své povinnosti. Použil nadměrnou sílu. V tomto případu můžete věřit svým očím a tomu, co jste si pomysleli, když jste poprvé viděli to video. To nebyl policejní zákrok, ale vražda,“ pronesl v závěrečné řeči státní zástupce Steve Schleicher.

Obžaloba porotcům také zdůraznila, že podle zákonů v Minnesotě musí být čin obžalovaného podstatnou příčinou smrti, aby mohl být posouzený jako vražda, ale nemusí jít o jedinou příčinu.

Chauvinův obhájce Eric Nelson naopak připomněl, že je úkolem obžaloby dokázat, že se následkem činu stala vražda či zabití, a vyvrátit o tom všechny opodstatněné pochybnosti. A snažil se porotu přesvědčit, že právě takové pochybnosti existují.

„Budete posuzovat, jestli záměrně… záměrně použil nezákonnou sílu. A jestli záměrně jednal tak, že to bylo neobyčejně nebezpečné. Neposuzujete to z pohledu okolostojících a těch posledních minut, ale z perspektivy rozumného policisty, který musí vyhodnotit, co se dělo od začátku zákroku. A všechny důkazy ukazují, že pan Chauvin se domníval, že jedná podle svého výcviku, což také skutečně dělal. Jednal podle pravidel a výcviku svého útvaru. To všechno ukazuje, že záměru se tu nedostává,“ řekl v závěrečné řeči Nelson.

Dvanáct porotců má neomezený čas na vynesení verdiktu, který musí být jednomyslný. Jinak se může stát, že se celý proces bude opakovat s novou porotou.

Bez médií i kontaktu se světem

Porotci se po instrukcích od soudce odebrali do zabezpečené místnosti, kde mohou vzájemně debatovat, mají k dispozici laptop s videem a audiem s důkazy z procesu, také své poznámky, mohou vznášet písemné dotazy, pokud si nejsou jistí právními aspekty, a soudce je zodpoví.

V tomto výjimečném případě soudce nařídil izolaci porotců, takže mají zajištěný nocleh v hotelu, který je s ostrahou a na utajovaném místě. Nesmějí sledovat média ani být jinak v kontaktu s vnějším světem, takže se neuvidí ani s rodinou, dokud nedojdou k verdiktu.

Jakmile k němu dojdou, vyplní příslušné formuláře, dají je do zapečetěné obálky a proces se tím vrací do soudní síně, kde je verdikt prezentovaný. Stanovit případnou výši trestu, to je pak práce i pro soudce.

Chauvinovi hrozí až 40 let vězení, ale reálně podle pokynů pro rozsudky v Minnesotě pro dříve netrestané spíš přibližně 12,5 roku v případě usvědčení z vraždy, čtyři roky při usvědčení jen ze zabití. Pokud se ale všech 12 porotců na verdiktu neshodne, případ končí bez výsledku a většinou se opakuje s novou porotou.

Průlomový případ

Otázka, která teď v USA padá hodně často, je, jak porota rozhodne. Celý proces totiž daleko přesahuje tento jednotlivý případ. Někteří ho považují za důležitý, protože ho vidí jako průlomový, co se odpovědnosti policie za své činy týče. Jiní prostě jen čekají, jaké budou po verdiktu reakce v ulicích.

A právní experti většinou upozorňují, že jistého není vůbec nic, i když obžaloba mluví o nezpochybnitelných faktech, mezi nimi o tom, že klečení Dereka Chauvina na Floydově krku bylo pro jeho smrt zásadní.

Obhajoba se naopak snažila využít toho, že porotci se musejí do velké míry nechat přesvědčit o záměru, tedy vlastně posoudit stav Chauvinovy mysli během zákroku a vnést do toho pochybnosti.