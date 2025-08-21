‚Chceme udržet ruskou hrozbu daleko od západní Evropy.‘ Nizozemsko pošle do Polska systémy Patriot

Nizozemsko pošle do Polska dva systémy vzdušné obrany Patriot a přibližně 300 vojáků, informovala ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze. Podle Polské televize (TVP) mají chránit logistické centrum velitelství NATO pro bezpečnostní asistenci a výcvik Ukrajiny (NSATU) na letecké základně Jasionka u města Rzeszów na jihovýchodě Polska.

Haag/Varšava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Protiraketový systém Patriot

Protiraketový systém Patriot | Zdroj: Flickr

Vzhledem k pokračujícímu konfliktu na Ukrajině a roli Polska v zajišťování vojenské pomoci pro Ukrajinu Nizozemsko slíbilo podporu obrany našeho vzdušného prostoru, oznámil ve čtvrtek rozhodnutí západního spojence z NATO Kosiniak-Kamysz. Polsko ho podle něj přivítalo.

V Polsku roste zájem o vlastnictví zbraně. Hlavním důvodem je nejspíš válka na Ukrajině, píšou média

Číst článek

Nizozemsko ve středu oznámilo, že systémy Patriot v Polsku rozmístí od 1. prosince do 1. června příštího roku. Chceme udržet ruskou hrozbu tak daleko od západní Evropy, jak jen to bude možné, uvedl nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans. Od září do prosince mají nizozemská letadla také hlídat vzdušný prostor východního křídla NATO.

Napětí ohledně ochrany polského vzdušného prostoru zesílilo poté, co se na pole na východě Polska zřítil ruský dron, o čemž ve středu informovaly polské úřady. Vojenský dron přiletěl pravděpodobně z Běloruska, které je spojencem Ruska. Litva ve čtvrtek oznámila, že kvůli tomu zřídila u hranic s Běloruskem do letošního října bezletovou zónu.

Situace v oblasti je dlouhodobě napjatá a na ochraně Polska i dalších členů východního křídla NATO se podílí více států. Například Německo rozmístilo už dříve v tomto roce v Polsku také dva systémy Patriot, na začátku srpna pak podle serveru Ukrajinska pravda do země vyslalo pět stíhaček Eurofighter.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme