‚Chceme udržet ruskou hrozbu daleko od západní Evropy.‘ Nizozemsko pošle do Polska systémy Patriot
Nizozemsko pošle do Polska dva systémy vzdušné obrany Patriot a přibližně 300 vojáků, informovala ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze. Podle Polské televize (TVP) mají chránit logistické centrum velitelství NATO pro bezpečnostní asistenci a výcvik Ukrajiny (NSATU) na letecké základně Jasionka u města Rzeszów na jihovýchodě Polska.
„Vzhledem k pokračujícímu konfliktu na Ukrajině a roli Polska v zajišťování vojenské pomoci pro Ukrajinu Nizozemsko slíbilo podporu obrany našeho vzdušného prostoru,“ oznámil ve čtvrtek rozhodnutí západního spojence z NATO Kosiniak-Kamysz. Polsko ho podle něj přivítalo.
Nizozemsko ve středu oznámilo, že systémy Patriot v Polsku rozmístí od 1. prosince do 1. června příštího roku. „Chceme udržet ruskou hrozbu tak daleko od západní Evropy, jak jen to bude možné,“ uvedl nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans. Od září do prosince mají nizozemská letadla také hlídat vzdušný prostor východního křídla NATO.
Napětí ohledně ochrany polského vzdušného prostoru zesílilo poté, co se na pole na východě Polska zřítil ruský dron, o čemž ve středu informovaly polské úřady. Vojenský dron přiletěl pravděpodobně z Běloruska, které je spojencem Ruska. Litva ve čtvrtek oznámila, že kvůli tomu zřídila u hranic s Běloruskem do letošního října bezletovou zónu.
Situace v oblasti je dlouhodobě napjatá a na ochraně Polska i dalších členů východního křídla NATO se podílí více států. Například Německo rozmístilo už dříve v tomto roce v Polsku také dva systémy Patriot, na začátku srpna pak podle serveru Ukrajinska pravda do země vyslalo pět stíhaček Eurofighter.