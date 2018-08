,Doufám, že už bude klid.‘ Obyvatelé Chemnitzu ve městě nechtějí pravicové radikály ani problémy s cizinci

V centru saského Chemnitzu leží na chodníku květiny a hořící svíčky. Mezi nimi je fotografie mladého muže v černém rámečku s černou páskou. O víkendu tady někdo 35tiletého Daniela za zatím neobjasněných okolností ubodal. Z útoku jsou podezřelí Iráčan a Syřan ve věku 22 a 23 let. Atmosféra v Chemnitzu je od té doby napjatá. Reportáž Chemnitz 7:50 29. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v Chemnitzu (Saské Kamenici) si připomínají pětatřicetiletého Němce, z jehož usmrcení jsou podezřelí dva mladíci z Iráku a Sýrie. | Foto: Matthias Rietschel | Zdroj: Reuters

„(Atmosféra) je docela vyhrocená. Zaprvé tou vraždou, která se tady stala. Ta se musí prošetřit. Ale reakce některých lidí byla podle mě přehnaná. Ty demonstrace a útoky na policii a cizince. Já si myslím, že tohle se většině lidí v Chemnitzu nelíbí,“ popisuje jeden z obyvatel Chemnitzu Radiožurnálu.

V centru Chemnitzu napadali pravicoví radikálové cizince, každého, kdo vypadal odlišně. Padesátiletý muž se rozčiluje, že to městu dělá ostudu. „Mně se zdá, že se k tomu přidali lidi zvenčí. Ale nejsem si tím jistý,“ dodává.

‚Cizinci dělají problémy‘

Žena, která vede kolo pěší zónou, říká, že proti cizincům není. Ale nemyslí si, že by bylo všechno v pořádku. Hony na cizince a násilí tato žena odsuzuje. „Ty demonstrace městu moc nepomohly. Ale cizinci - podle mě - by se měli začít chovat,“ říká.

„Ta demonstrace byla už moc. Ale dokážu to chápat, protože cizinci dělají samé problémy. Násilí nechci, ale cizinci by měli respektovat naše pravidla. Doufám, že to nebude eskalovat a že bude zase klid. A že se prosadí právní stát, který prošetří, co se té noci skutečně stalo,“ dodává.

Výtržnosti ve městě si nepřeje ani jeden. „V Chemnitzu žije 8 procent cizinců. Na německé poměry je to poměrně málo,“ uzavírá obyvatel Chemitzu.

Poslední tři dny ale ukázaly, že pro ty, kteří demonstrují s radikály v Chemnitzu, je jakékoli číslo příliš vysoké.