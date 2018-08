Německá vláda odsoudila ‚hon na cizince‘ v Chemnitzu. Po vraždě muže propukly násilnosti

Německá vláda v pondělí tvrdě odsoudila dění v Chemnitzu (Saské Kamenici), kde po nedělní násilné smrti pětatřicetiletého muže vyšli lidé do ulic. Část z nich přitom útočila na cizince. V Německu takové počínání a rozsévání nenávisti nemá podle vlády co dělat. Násilnosti vypukly po vraždě pětatřicetiletého Němce. Kvůli ní policie v podnělí obvinila dva muže ze Sýrie a Iráku. Od stálého zpravodaje Saská Kamenice (Německo) 16:00 27. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Andreas Seidel | Zdroj: ČTK

„Co víme, je to, že v Chemnitzu byl v noci na neděli zavražděn člověk, a to je hrozné,“ uvedl v pondělí na tiskové konferenci vládní mluvčí Steffen Seibert, podle něhož policie usilovně pracuje na tom, aby případ vyšetřila a pachatele postavila před spravedlnost.

„Tak, a ne jinak, se v právním státě postupuje v případě trestných činů,“ zdůraznil vládní mluvčí.

„To, co bylo včera (v neděli) v Chemnitzu místy k vidění a co je vidět i na záznamech, to nemá v našem právním státu místo. Pro spolkovou vládu, pro všechny demokratické politiky i pro velkou většinu občanů je důležité jasně říci, že takové srocování, štvanice na jinak vypadající a odjinud pocházející lidi nebo pokusy šířit na ulicích nenávist nepřijmeme. To v našich městech nemá co pohledávat,“ uvedl také Seibert.

Zu den Ereignissen in #Chemnitz: In Deutschland ist kein Platz für Selbstjustiz. pic.twitter.com/O39AZsU1zl — Steffen Seibert (@RegSprecher) 27. srpna 2018

Vazba pro Iráčana a Syřana

Dění v saském městě, které leží nedaleko českých hranic, rezonuje v posledních dvou dnech v celém Německu. Na jeho počátku stál spor, který přerostl v útok nožem, jenž si vyžádal jednoho mrtvého a dva zraněné.

Všechny oběti jsou němečtí občané. Ze zabití pětatřicetiletého Němce viní policie dva muže pocházející ze Sýrie a Iráku. Pro muže ve věku 22 a 23 let žádá státní zastupitelství vazbu.

Policie se nejřív k případu neposkytovala žádné bližší informace, přesto se na sociálních sítích začaly rychle šířit spekulace a svolávala protestní shromáždění do centra města.

Pouliční hon na cizince

V neděli odpoledne městem na protest prošlo asi 800 lidí, mezi nimiž byli podle německých médií i pravicoví radikálové. Chemnitz kvůli jejich akci, při níž na policisty místy létaly předměty, musel předčasně ukončit městské slavnosti.

1000 Rechtsextreme marschieren in Chemnitz auf. Laut Beobachtern Übergriffe auf Migranten. Polizei überrumpelt. #c2608 pic.twitter.com/LuxcEV5onD — Fabian Eberhard (@FabianEberhard) 26. srpna 2018

Očití svědci z místa hlásili hony na cizince a na všechny, kdo nevypadají německy. Policie s tak velkou demonstrací nepočítala a musela povolat posily z Lipska a z Drážďan.

Kvůli ublížení na zdraví policie dostala zatím čtyři trestní oznámení od občanů Německa, Sýrie a Bulharska. Rozsah násilností se ale ještě mapuje.

Menschen, die in Chemnitz "für Ordnung sorgen" wollen.

Und die Polizei, die von solchen Leuten eine Stufe runter aufs Kreuz geworfen wird. pic.twitter.com/HAuhzgpjJh — Lars Wienand (@LarsWienand) 26. srpna 2018

Další demonstrace se očekávají i v pondělí. Svolána je manifestace proti pravicovému extremismu.