Z vrátného udělali ředitele, popisuje šéf chersonského divadla, jak fungovalo za ruské okupace

Zatím co se nad jihoukrajinským Chersonem ozývají výbuchy, v přízemí divadla se scházejí herci a hudebníci a chystají poslední představení této sezony. Ani v takhle vyhrocené situaci nepřestávají hrát. Divadlo má kromě velkého sálu další dva malé, před válkou zaměstnávalo přes 250 lidí, mají tam dramatický soubor, balet a orchestr. V pátek končí sezona posledním představením a malá část souboru odjíždí do Trenčína na hudební festival Pohoda. Cherson 16:42 23. června 2023

Hlediště hlavního sálu pro pět set lidí je ponořené v přítmí, sedačky zakrývá bílé plátno. Rozlehlé jeviště je ozářené skromným červeným světlem, které nasvěcuje hromadu krabic. Divadlo se změnilo v humanitární centrum na začátku války a postupně tu přebývali uprchlíci nebo se tu schovávali lidé před útoky.

Labyrintem chodeb sestupuju do krytu, odkud se ozývá hudba. Ředitel divadla Oleksandr Knyha otevírá bytelné dveře a z malého pódia kývne hlavou klávesista. Pětičlenná kapela pokračuje ve hře, přidává se zpěvačka.

Jeviště se změnilo v humanitární sklad | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Takhle tady zkoušíme,“ usmívá se hrdě ředitel ve žlutomodrém tričku se stínovaným obrázkem divadla.

Chersonské divadlo nehrálo do osvobození vloni v listopadu. Herci a muzikanti se rozprchli po Ukrajině, nebo zůstali doma. „Z 250 lidí pracovalo pro okupační správu jen čtrnáct lidí. Z vrátného udělali ředitele,“ popisuje klasický scénář totalitních systémů šéf divadla Knyha. „Chtěli dát dohromady nějaký repertoár, ale neměli šanci. Tak tu aspoň něco ukradli.“

Někteří herci mezitím objížděli zemi s upravenými hrami a světlovlasá Olga Bojcova hrála vojákům na frontě. „Je to monolog založený na osudu běženkyně z Doněcka, která vaří boršč a vypráví svůj příběh. Po skončení za mnou chodili vojáci, každý si tam dohrál svůj příběh, bylo to hodně silné. Ale pomáhá to.“ Právě s tímto divadlem jednoho herce v ukrajinštině jede Olga do Trenčína na Pohodu.

Výstava v divadlení kavárně | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Je to opravdu prazvláštní pocit, sejít z ulice, kde se ozývají výbuchy, mezi herce a muzikanty. Tady platí, že zvyknout se dá na všechno. Olga mi vypráví frázi, která se používá v Chersonu, a možná i jinde: „Když bomba přiletí, tak hlavně ať je to rychle.“

Černý humor patří k nezbytné výbavě umělců. Několik herců slouží na frontě a divadlo má i ztráty. „Tento týden zahynul u Bachmutu náš osvětlovač,“ pokyvuje hlavou ředitel.

Sám má dům a matku ve vesnici Olešky na druhém břehu Dněpru, který okupují Rusové. Před několika dny ji evakuovali ruští dobrovolníci ze zatopeného domu a dokonce se jim podařilo dostat ženu obloukem přes celé Rusko na ukrajinskou hranici v Bělgorodské oblasti do Charkova. To samo o sobě zní jako neuvěřitelný příběh, jehož detaily ale ředitel zatím nezná.

Zpěvačka Irina | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Z přízemí vychází zpěvačka Irina, loučí se před divadlem s muzikanty, kteří si dali společně závěrečnou cigaretku a rozcházejí se domů. Tohle spolčení proti zlu ji drží nad vodou: „Hudba přináší optimismus a jsem šťastná, že na nás pořád chodí diváci.“

Další divadelní sezona začíná už koncem srpna a ředitel Knyha doufá, že se časem dostanou do staré formy a budou schopni připravit repertoár pro dramatický soubor i pro balet: „Třeba otevřeme zase i kavárnu.“

Oleksandr Knyha | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas