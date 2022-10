Kavárník z Chersonu znovu podniká. ‚Začal jsem, abych nemyslel na špatné věci,‘ říká nyní v Kyjevě

Podnikatel Olexander Kosťukevič vlastnil v Chersonu úspěšnou kavárnu. Ruská invaze na Ukrajinu ho ale o všechno připravila. Ani to nezlomilo jeho podnikatelského ducha a nedávno začal připravovat kávu lidem v Kyjevě, kam s rodinou uprchl. Zákazníkům nabízí třeba kapučíno s tabaskem a čokoládou. Kyjev 14:48 30. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Přijeli jsme začátkem září a kavárna funguje zatím druhý týden,“ vysvětluje Olexander | Foto: Patrik Salát | Zdroj: Český rozhlas

Olexander připravuje ve své malé kyjevské kavárně kávu s tabaskem a čokoládou. Ta je jednou z jeho specialit, kterých má na černé tabuli křídou napsaných nespočet. Většinu z nich vymyslel sám ve svém podniku v Chersonu.

„Přijeli jsme začátkem září a kavárna funguje zatím druhý týden. Neznáme tu zatím žádné lidi. V pátek nám teprve nainstalovali vitrínu. Pracujeme me na tom a nejsme ještě hotový, ještě je spousta procesu k dokončení,“ popisuje nový začátek.

Olexander nedávno utekl s rodinou z Chersonu do Kyjeva. Musel kvůli tomu procestovat čtyři různé země. V Chersonu měl kavárnu. Podobnou se teď rozhodl otevřít v Kyjevě. Lidem tu nabízí například kapučíno s tabascem a čokoládou. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/HlEpDuWCJs — Patrik Salát (@PatrikSalat) October 30, 2022

Při práci pomáhá Olexandrovi jeho žena a dvě malé děti. Do Kyjeva se povedlo celé rodině dostat se dlouhým objezdem z Ruskem okupované části Ukrajiny.

„Jeli jsme přes Krym, Rusko, Lotyšsko, Litvu a Polsko. Protože jsme viděli, jak ruští vojáci rozstříleli dvě auta, která se snažila Cherson opustit, tak jsme to nechtěli riskovat, proto jsme to objeli takovým velkým obloukem,“ vysvětluje Olexander.

Prakticky ihned po příjezdu do Kyjeva začali hledat prostory pro novou kavárnu, až našli malé útulné místo v širším centru města, jak popisuje: „Hned jsme se dali do práce, abychom neseděli doma a nezatěžovali stát a abychom zkrátka nemysleli na ty špatné věci. Proto děláme to, co nám jde nejlépe.“

Olexander nicméně doufá, že se do Chersonu bude moct vrátit. Ve městě zůstal nejen jeho byznys, ale také rodiče z Kyjeva.