Ocelová trubka na sporáku týdny vytápěla celý byt, popisuje novinář život v ostřelovaném Chersonu

Od osvobození Chersonu od ruských jednotek už je to více než dva týdny. Jak se atmosféra ve městě vyvíjí?

Atmosféra ve městě se za poslední týden výrazně změnila. Když jsem přijel minulou neděli, lidé na náměstí ještě oslavovali osvobození. Čtvrteční raketový útok, který měl nakonec jedenáct obětí, ale všechno změnil. Dalo by se říct, že to ve městě vyvolalo vlnu paniky a pocit ohrožení města. Přes víkend proto Cherson mnoho lidí opustilo.

Od stažení Rusů zahynulo v Chersonské oblasti při ostřelování 32 lidí, tvrdí ukrajinská policie Číst článek

Někteří odjeli vlastními auty, stále ale stát organizuje Vlak do vítězství, který jezdí z Kyjeva do Chersonu. V prvních dnech po osvobození přivážel do města spoustu lidí, kteří se vraceli ke svým rodinám. Momentálně je ale směr spíše opačný, více lidí teď město opouští.

Jak masivní evakuace je?

Podle mého odhadu jsou to opět tisíce obyvatel, kteří se snaží evakuovat do bezpečnějších oblastí Ukrajiny. Od začátku invaze je to druhá velká vlna exodu místních. Na začátku války uprchlo lidí nejvíce.

Ostřelování města v posledních dnech dále pokračovalo, docházelo k výbuchům v Chersonu také v noci na úterý?

Ostřelování probíhá prakticky nepřetržitě. Ukrajinské a ruské dělostřelectvo si palbu vyměňují. Poměr bych odhadl na 3:1 pro Ukrajince. Ukrajinské dělostřelectvo mnohem častěji pálí na ruské pozice a snaží se tak Rusům zabránit v tom, aby se na druhém břehu stabilizovali a případně častěji ostřelovali město.

Intenzita se zvyšuje

Zvyšuje se postupem času intenzita ostřelování?

Ano, minulý týden se zintenzivnilo, včetně raketových útoků. Dělostřelecká palba je nepravidelná, v odpoledních hodinách a za soumraku většinou probíhají dělostřelecké souboje častěji. Rusové se často snaží ostřelovat kritickou infrastrukturu, například rozvodny elektrické sítě, které teď podstupují intenzivní opravy, aby se mohl vrátit do města elektrický proud. Lidé se bojí, protože ruské dělostřelectvo tyto cíle často netrefí a místo toho zasáhne civilní objekty a zabije místní obyvatele.

Úřady evakuují kvůli ruským útokům pacienty z chersonských nemocnic Číst článek

Jak to v Chersonu vypadá s dodávkami elektřiny?

Ve starém městě poblíž přístavu, kde pobývám u rodiny, jsme v pondělí odpoledne obnovené dodávky elektrického proudu oslavovali. Bylo to totiž poprvé po odchodu Rusů a zničení kritické infrastruktury, kdy měli lidé proud opět k dispozici. Je to opět taková jiskřička naděje, že během několika dnů by mohlo dojít k návratu elektřiny do celého města. Může to trvat v řádu několika dnů, ale i několika týdnů, bude záležet právě i na ruském ostřelování.

V centru města nebo v okolí nádraží jsou obyvatelé stále odkázáni na elektrocentrály. Lidé si v centru stále chodí nabíjet mobilní telefony a další zařízení do stanů s generátory na hlavním náměstí nebo na nádraží.

A dodávky plynu a vody?

Obyvatelé očekávají, že by snad v příštích dnech následně po obnovení elektrického proudu mohly být po celém městě obnoveny také dodávky vody. V této čtvrti byl plyn po celou dobu, tady infrastruktura narušená nebyla. Pomáhalo to například při vytápění našeho objektu, kdy pan majitel položil ocelovou trubku na sporák a poslední dva týdny ho měl pořád zapnutý, takže trubka vytápěla celý byt. Obecně jsou ale dodávky plynu nepravidelné.

Ukrajinská prokuratura objevila v Chersonu čtyři ruské mučírny. Moskva válečné zločiny popírá Číst článek

Ještě před několika dny ve městě pořád nefungovaly banky. Jak se situace vyvíjí v tomto směru?

V tomto příznivě. V pondělí se poprvé otevřely banky a bankomaty, takže lidé stáli dlouhé fronty na to, aby si vybrali peníze. Je vidět určitý návrat k normálu, na druhou stranu je ale hlavní náměstí momentálně prakticky bez lidí.

Ještě před několika dny tam přitom stály stany, kde skotská humanitární organizace pekla pro lidi pizzu; pohybovala se tu spousta lidí s vlajkami. V posledních dnech ale pouze využívají stanů k nabíjení telefonů a zachycení internetového signálu, jinak se lidé opět bojí vycházet kvůli ostřelování.

Poškozené mosty a hráz

Rusové při ústupu poškodili mosty vedoucí přes Dněpr, na jehož břehu se Cherson nachází. Dá se teď nějakým způsobem z Chersonu dostat na druhý břeh, je nějaký most použitelný?

Ne, řeka Dněpr, neprostupný terén a bažiny teď tvoří frontovou linii mezi ukrajinskou a ruskou armádou. Vážně poškozené byly všechny tři mosty přes Dněpr v Chersonské oblasti a pro civilní obyvatele v současné době není žádná možnost, jak řeku překonat.

Z Kyjeva vyrazí první vlak do osvobozeného Chersonu. K dostání je i lístek do stále okupovaného Mariupolu Číst článek

Speciální jednotky ukrajinské armády ale občas podnikají výpady na druhý břeh Dněpru v rámci průzkumných misí nebo v rámci eliminace nebezpečí, které představují ruské jednotky. Snaží se je držet co nejdále od města a od břehů, aby lidé mohli bezpečně nabírat z Dněpru vodu, aby se mohli volně pohybovat po nábřeží a nehrozilo jim nebezpečí od ruských ostřelovačů.

Břehy Dněpru ukrajinská armáda velmi dobře hlídá. Téměř v každém opuštěném domě na plážích a březích Dněpru jsou ukrajinští vojáci, kteří pozorně sledují dění na řece. V pondělí večer jsme dokonce odtud slyšeli kulometnou a dělostřeleckou palbu, takže byl zřejmě eliminován nějaký pokus o překročení řeky.

Rusové poškodili také hráz vodní nádrže Nová Kachovka na Dněpru, hrozí momentálně její protržení?

Rusové hráz poškodili, když za sebou při ústupu vyhodili do vzduchu také tři mostová pole na této přehradě. Tím poškodili také její stavidla. Poškození není fatální, pouze se mírně zvýšil průtok v Dněpru. Přehrada jako taková je velmi robustní.

V tuto chvíli panují obavy spíše ohledně toho, co by ruská armáda udělala s přehradou v situaci, kdy by se ukrajinská armáda pokusila řeku Dněpr překročit. Nikdo neví, jestli je přehrada zaminovaná nebo jinak připravená k odpálení. Kromě jaderné elektrárny Enerhodar jde o největší obavu v této oblasti.