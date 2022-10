ONLINE: Ukrajinu sužují odstávky a výpadky proudu, obavy budí možný útok na Kachovskou přehradu

Pozornost Ukrajinců se soustřeďuje na jih země na Kachovskou přehradu. Tu podle tvrzení Kyjeva zaminovala ruská armáda. Zástupce ruských okupačních úřadů v Chersonské oblasti Kirill Stremousov to v pátek popřel. Zprávy ale nelze nezávisle ověřit. Dění na jihu Ukrajiny pro Radiožurnál líčil zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana. Sledujeme online Cherson 19:05 21. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V každém případě když by vyhodili do vzduchu tu přehradu, tak by tím ztížili postup ukrajinských sil. V podstatě by zatopili celou tu oblast,“ řekl Smatana v rozhovoru | Zdroj: Profimeda

Jaké jsou z této oblasti aktuální zprávy?

Řeka Dněpr teče do Černého moře. Na levém břehu v Chersonu je opevněná ruská armáda. Ruská armáda je ale také na pravém břehu, kde útočí Ukrajinci. Otázka zní, zdali chtějí Rusové překročit řeku a vrátit se pouze na levý břeh a tam se bránit, nebo jestli zůstat na pravém břehu.

Z toho všeho vychází to, jestli má smysl pro jednu nebo pro druhou stranu bombardovat nebo vyhodit do vzduchu přehradu.

Ještě dodám důležitou věc. Z té přehrady teče pitná voda. Je to zásobárna pro celý poloostrov Krym. To by bylo z jedné strany pro Rusko nevýhodné. V každém případě, kdyby vyhodili do vzduchu tu přehradu, tak by tím ztížili postup ukrajinských sil. V podstatě by zatopili celou tu oblast.

Jak vůbec vypadá na Ukrajině situace s dodávkami elektřiny?

Je to asi stejné jako ve čtvrtek. Znamená to, že začaly velmi ostré odstávky. Úřady sice vyzvaly obyvatele, aby šetřili. Ti se snaží šetřit.

To bylo vidět celou noc v Kyjevě. Je to vidět i přes den, ale zřejmě to nestačí na snížení spotřeby. Úřady začaly odpojovat jednotlivé části Ukrajiny, buď tedy celá města nebo jenom část města. Záleží podle velikosti, tak aby spotřebu dokázali snížit, aby dokázali vyrovnávat síť.

V Žitomiru na západě země byla spotřeba stejně nakonec tak velká, že se síť odpojila samovolně. Došlo k centrálnímu výpadku jedné části Žitomiru. Situace je velice komplikovaná, elektřiny je málo a Ukrajinci se budou muset uskromnit.

Útočí i teď ruská armáda na ukrajinská města?

To samozřejmě. Celou noc byl pod palbou Charkov, oblasti kolem Kryvyjho Rihu, Dnipr, Záporoží. Pokud vím, tak dopoledne probíhaly poměrně ostré boje i bombardování přístavu Mykolajivu tady na jihu, což je kousek od Chersonu. Mezi Mykolajivem a Chersonem vede fronta. Odtud postupují ukrajinští vojáci směrem na Cherson.