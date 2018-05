Výstřel z děla, hymny, jásot i slzy. Před 100 lety Masaryka v Chicagu vítalo 200 000 lidí

Masaryk byl ze své cesty kolem světa zvyklý na ledasco. Ostatně v chladnějších měsících projel Sibiř, než se dostal přes Japonsko na americký kontinent. Ale musel určitě ocenit, že se do Chicaga dostal zrovna v květnu.

„K Masarykovi bylo počasí příznivé a myslím, že i kdyby nebylo, tak že takové přivítání neuvěřitelným potleskem, jásotem, vyhazováním klobouků do vzduchu muselo být výjimečné. A když se ozvaly také česká, slovenská a americká hymna a zpíval ji údajně skutečně celý dav, tak to musely být skutečně silné zážitky. Jak psaly tehdejší noviny a knihy, nikdo, kdo se té akce zúčastnil, na ni dokonce života určitě nezapomene,“ popsal Radiožurnálu generální konzul České republiky v Chicagu Bořek Lizec.

Masaryka vítalo 200 000 lidí, což patří k vrcholům jeho kariéry. Někteří plakali, prapory vlály, hudba hrála a před hotelem Black Stone z jednoho auta promlouval k lidu.

„Přijel do Chicaga na Severozápadní nádraží, tam ho očekával neuvěřitelný dav příznivců. Nejprve se ovšem ozvala rána z děla, která byla vystřelena na vedlejší koleji, a to už začaly slzet davy jeho příznivců. Dostalo se mu přijetí jako hlavy státu,“ popisuje Lizec.

Masaryk ale hlavou státu ještě zdaleka nebyl. „O to je to cennější a zajímavější, že se mu takového přijetí v Chicagu dostalo. Očekávali ho diplomaté, konzulové spojeneckých zemí. Z nástupiště nasedl do připraveného automobilu s dalšími z jeho doprovodu a vydali se neuvěřitelným průvodem. Z nádraží ho doprovázelo 40 000 lidí a v ochozech byl ten zbytek. Nakonec všichni došli docela dlouhou vzdálenost až k hotelu Black Stone a tady začala série vystoupení,“ dodává Lizec.

Kromě Masaryka mluvil rektor místní univerzity, velmi pochvalně o amerických Češích a Slovácích, bratr pozdějšího prezidenta Vojtěch Beneš a zástupci záplavy krajanských spolků - od České národní rady americké a Sokola až třeba po České řezníky.

Vítězná vlna

Kulisy byly těm dnešním dost podobné - v pozadí park a Michiganské jezero a na druhé straně široké Michiganské třídy vidíme stále původní lampy veřejného osvětlení i stejnou řadu výškových budov.

A před sto lety byl středobodem všeho Masaryk. Dosáhl, čeho potřeboval - okamžitě vzbudil ve Státech rozruch. „Přijížděl hned na vítězné vlně,“ řekl Lizec.

Masaryk se do Chicaga ještě dvakrát vrátil, aby tu přednášel a agitoval za československou věc. Poprvé hned na konci května a podruhé v říjnu těsně před vznikem republiky, kdy jeho poslední vystoupení bylo pro Klub americké unie 9. října 1918.

Druhé největší české město

„Zároveň ho opět v Chicagu čekalo velké přivítání už při příjezdu na nádraží, kde ho shodou okolností vítal tehdy ještě možná nepříliš známý muž a to byl Antonín Čermák, pozdější starosta Chicaga. Už tehdy zastával významné funkce v chicagské administrativě, ale ještě nebyl na samotném vrcholu, kam vystoupal v roce 1931, když se stal starostou metropole,“ popisuje Lizec.

Že si Masaryk vybral jako místo, kde vystoupí z vlaku na své cestě ze západu, Chicago, to nebyla náhoda. Byla to záměrná taktika. „Chicago bylo v té době pravděpodobně druhé největší české město na světě po Praze a on se pokoušel před příjezdem do Washingtonu získat co největší pozornost amerických médií, jejichž prostřednictvím mohl oslovit americkou veřejnost a získat její podporu právě pro myšlenku založení Československa. Aby nepřijížděl do Washingtonu jako nepříliš známý profesor, aby už zaznamenala média to, že do Spojených států přicestoval. Tuhle jeho naději české Chicago nezklamalo a postaralo se o triumfální přijetí,“ řekl na závěr Lizec.

Kromě toho zdejší krajani pomáhali za války Masarykovi celou výpravu kolem světa financovat, takže Chicago má nepopiratelnou zásluhu na vzniku Československa. Masaryk ho opustil osmého května a vydal se dál, na východní pobřeží Spojených států, kam s ním budeme ve vysílání po sto letech pokračovat.