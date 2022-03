Na ukrajinsko-slovenskou hranici přišel sám jedenáctiletý chlapec ze Záporoží. Měl jen pas a tašku

Dobrovolníci se o chlapce na hranicích postarali, odvedli ho do tepla a poskytli mu jídlo a pití. Díky telefonnímu číslu, které měl na ruce, se podařilo policii zkontaktovat jeho blízké, kteří si jej následně vyzvedli.

Mezinárodní organizace pro migraci na základě údajů zemí sousedících s Ukrajinou uvádí, že ze země před válkou dosud prchlo zhruba 1,5 milionu lidí.

Podle údajů, které cituje agentura AP, nejvíce lidí odešlo do Polska, a to 787 000. Přes 228 000 lidí překročilo hranici s Moldavskem a 132 000 lidí hranici s Rumunskem. Tyto dvě země jsou ale spíše tranzitními a většina Ukrajinců pokračuje dále. Do Maďarska přišlo 144 000 osob a na Slovensko přes 100 000.