Ani ne dvouletý chlapec zemřel na předávkování fentanylem. Našel ho pod matrací v jeslích

Nicholas Dominici, který by letos v listopadu oslavil své teprve druhé narozeniny, chodil do jeslí jen týden, než zemřel. Tři další děti převezli záchranáři do nemocnice a podali jim Narcan, nouzový lék proti předávkování opioidy, popsalo BBC. New York 15:03 20. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fentanyl, syntetický lék proti bolesti, je padesátkrát silnější než heroin a nejen v USA ho závislí užívají ve velkém | Zdroj: Reuters

„Při prohlídce jeslí jsme nalezli jeden kilogram fentanylu umístěný pod matracemi, kde předtím děti spaly,“ citovala BBC hlavního detektiva newyorské policie Josepha Kennyho. Podle vyšetřovatelů by takové množství látky dokázalo zabít až půl milionu lidí.

Jesle se nachází ve čtvrti Bronx a chodily do nich děti od osmi měsíců do dvou let. Podle vyšetřovatelů fentanyl nevědomě vdechovaly. Majitelka zařízení stejně jako nájemce čelí federálnímu obvinění z držení návykové látky s úmyslem ji distribuovat a také obvinění z vraždy. Oběma hrozí doživotní vězení.

„Dětské centrum je místo, kde by měly být děti v bezpečí, ne obklopeny látkou, která je může znenadání zabít,“ uvedl v úterý prokurátor Damien Williams.

Obviněná majitelka jeslí podle telefonních záznamů poté, co přišla na otravu dětí drogou, nejprve zavolala svému manželovi. Teprve později vytočila i tísňovou linku. Manžel mezitím přijel a z budovy odnesl několik plných tašek. Policie po něm pátrá jako po spolupachateli.

„Moje klientka odmítá obvinění, o přechovávání drogy v jeslích nevěděla. Její jediný zločin je pronajímání prostor člověku, který se něčemu takovému věnoval,“ nechal se slyšet advokát ženy Andres Aranda.

Fentanylová krize

Starosta New Yorku Eric Adams na tiskové konferenci volal po „celonárodním zásahu“ proti epidemii předávkování opioidy.

„Desetina velikosti nehtu může zabít dospělého člověka. Představte si, co může způsobit dítěti,“ upozorňoval na účinky drogy Adams.

Fentanyl, syntetický lék proti bolesti, je padesátkrát silnější než heroin, a dokonce stokrát silnější než morfin. Podle studií v roce 2010 předávkování drogami podlehlo přibližně 40 tisíc lidí. Necelých deset procent úmrtí měl na svědomí fentanyl. V roce 2021 už ale počet obětí přesáhl sto tisíc. Dvě třetiny lidí se předávkovaly fentanylem.