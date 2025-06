‚Chlapi, nehádejte se!‘ Z Ruska zazněla nabídka azylu pro Muska po jeho rozepřích s Trumpem

Neshody mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a miliardářem Elonem Muskem jsou terčem vtipů lidí po celém světě. Výjimkou nejsou ani Rusové a tamní politici. Ti už nabídli Muskovi azyl i místo v bojích na Ukrajině. Moskva 13:48 7. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozpory mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem na stránkách amerických novin | Foto: Levine-Roberts/Sipa USA | Zdroj: Reuters

Poté, co se rozpadla aliance mezi nejbohatším člověkem a jedním z nejmocnějších mužů světa, kteří si své účty vyřizují veřejně na sociálních sítích, na sebe nenechaly reakce dlouho čekat, a to i z Ruska, popisuje deník The Washington Post.

K vtipům na adresu obou hlavních aktérů se přidali i ruští politici. Kirill Dmitrijev, blízký spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina, požádal veřejně o radu na opravu rozbitého vztahu umělou inteligenci. Využil k tomu Grok, nástroj fungující na sociální síti X, kterou vlastní Elon Musk. AI mu odpověděla, že brzké opravení vztahů není pravděpodobné.

Situaci komentoval i Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident, který je známý svými kontroverzními výroky.

„Jsme připraveni zprostředkovat uzavření mírové dohody mezi D a E,“ napsal v pátek s odkazem na Donalda Trumpa a Elona Muska. Výměnou za to požaduje pro Rusko akcie Starlinku, Muskovy společnosti zprostředkovávající internetové připojení i v těžko dostupných místech. Starlink využívá například ukrajinská armáda. „Nehádejte se, chlapi!“ dodal.

Nabídka azylu

Jeden z rivalů Muska, bývalý šéf ruského vesmírného programu Roscosmos Dmitrij Rogozin, vzkázal americkému miliardáři, aby nebyl smutný.

Rogozin, který nyní velí speciálnímu vojenskému technickému bojovému praporu BARS-Sarmat operujícímu v ukrajinských okupovaných oblastech, pak pozval svého soka k boji po jeho boku.

„V Rusku tě respektujeme. Pokud se v USA setkáš s nepřekonatelnými problémy, přijď k nám a staň se jedním z nás, bojovníkem Bars-Sarmat. Tady najdeš spolehlivé soudruhy a naprostou svobodu technické tvorby,“ napsal.

Poslední vyjádření z ruských politických pozic pochází od náměstka komise pro mezinárodní vztahy Dmitrije Novikova. Rusko je podle něj schopné nabídnout nejbohatšímu muži planety azyl. V minulosti tak Moskva učinila například v případě whistleblowera Edwarda Snowdena.

„Myslím, že Musk hraje úplně jinou hru, takže nebude potřebovat žádný politický azyl. Ačkoliv kdyby ho potřeboval, Rusko by mu ho samozřejmě mohlo poskytnout,“ cituje Novikova časopis Newsweek.