Chodorkovskij: Kreml má kontakty v české vládě. Zapojovat může i KSČM v čele s Ondráčkem

Rusko má kontakty s vysoce postavenými vládními činiteli v Česku a organizuje akce, jichž se tito lidé účastní. Prohlásil to někdejší ruský ropný magnát a kritik Kremlu Michail Chodorkovskij. Podle jeho slov Kreml také tvrdí, že do svých zahraničně politických akcí může zapojovat české komunisty. Chodorkovskij to řekl v pondělí členům zahraničního výboru Evropského parlamentu.

Brusel/Praha 14:02 11. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít