Ukrajinci našli v oblasti zaplavené vodou z Kachovské přehrady choleru. Zatím se nikdo nenakazil

Počet obětí protržení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny stoupl na 17, uvedl v úterý Ruskem dosazený šéf okupované části Chersonské oblasti podle agentury AFP a ruskojazyčného webu BBC. Údaj se týká východního břehu řeky Dněpr, který ovládají ruská invazní vojska. Ukrajinští ekologové v úterý zároveň oznámili, že našli ve vodě v zaplavené oblasti bakterie cholery. Kyjev 16:18 13. června 2023

V oblasti zaplavené po zničení přehrady ekologové našli bakterie způsobující choleru, uvedl náčelník odboru státní inspekce ochrany životního prostředí Oleh Pavlenko podle webu espreso.tv, podle kterého žádné ohnisko nemoci odborníci dosud nezjistili.

„Monitorujeme jižní okruh, denně odebíráme vzorky vody a analyzujeme je. Už je několik případů objevení bakterií cholery a e.coli,“ uvedl Pavlenko.

Před nebezpečím propuknutí cholery po poklesu vod již dříve varovalo ukrajinské ministerstvo zdravotnictví. Odborníci poukazují na důležitost preventivních opatření. Například voda ze studní se smí používat až po vyhodnocení vzorků.

Oběti záplav

K úternímu ránu bylo potvrzeno 12 mrtvých v obcích Hola Prystaň a Olešky, uvedl na telegramu Andrej Aleksejenko, kterého Moskva dosadila do pozice šéfa Chersonské oblasti, již ruské invazní jednotky z části okupují.

Dříve Ruskem dosazené úřady informovaly o osmi mrtvých, podotkla AFP. Podobná prohlášení úřadů nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

Ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko o den dříve informoval o nejméně deseti mrtvých a 42 pohřešovaných na západním břehu toku ovládaném Ukrajinci.

Server Meduza v pondělí s odvoláním na dobrovolníky, kteří pomáhali obyvatelům během katastrofy, napsal, že ruská okupační správa Holou Prystaň uzavřela. Podle dobrovolníků se v zatopené oblasti pohřešují stovky obyvatel a krok proruské správy by mohl souviset se snahou zakrýt vysoký počet obětí, uvedl zpravodajský kanál Agentstvo.

Minulý týden dobrovolníci uvedli, že v Oleškách je ruská okupační správa nepustila do jedné ulice. Podle nich to mohlo souviset s tím, že je na místě možná mnoho obětí. O den později aktivisté upozornili, že jim úřady začaly bránit v přístupu do celých Olešek.

Hladina nadále klesá

Ukrajinský šéf Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin v úterý podle serveru Ukrajinska pravda informoval, že voda v zaplavených oblastech nadále klesá.

„K dnešnímu ránu je průměrná úroveň zatopení 2,7 metru, to je o 27 centimetrů méně než včera (v pondělí) večer. Na západním břehu Dněpru zůstává zatopených asi 3600 domů v 31 obcích, za poslední den voda ustoupila z 200 domů,“ píše server.

Hráz obří Kachovské přehrady se protrhla minulý týden v úterý v brzkých ranních hodinách a od té doby voda zaplavila rozsáhlé území na dolním toku Dněpru. Podle Kyjeva přehradu vyhodily do povětří ruské síly, které ji okupovaly, Moskva to ale odmítá a tvrdí, že přehrada se protrhla vinou ukrajinského ostřelování.

Tisíce lidí kvůli zničení Kachovské přehrady přišly o domov a desetitisíce jsou bez přístupu k pitné vodě. Záplavy zničily zemědělské plodiny, vyplavily miny a způsobily rozsáhlé škody na životním prostředí.