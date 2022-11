Krize na Haiti. ‚Problémy se nabalují. Je tu cholera, málo paliva, špatné zdravotnictví,‘ říká koordinátorka

Znovu vypuknutí cholery, sexuální útoky i násilí gangů, to jsou jen některé z problémů, se kterými se potýká Haiti. Karibská země teď navíc čelí značnému nedostatku paliva, což ohrožuje zdravotní péči v zemi. „Není to jen jedna věc, problémy se nabalují jeden na druhý. Neexistuje jedno zázračně řešení, které by celou situaci vyřešilo,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Rachelle Seguin, koordinátorka zdravotnických aktivit Lékařů bez hranic. Rozhovor Praha/Port-au-Prince 17:41 5. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé, kteří utrpěli zranění během zemětřesení v srpnu 2021 | Foto: Ricardo Arduengo | Zdroj: Reuters

Jaké jsou momentálně největší problémy, kterým země čelí a se kterými se na vaši misi potýkáte?

Za posledních několik týdnů a měsíců se nakumulovalo několik věcí. Nastalo několik problémů, kvůli kterým se situace stala poměrně kritická.

Na Haiti je momentálně kritický nedostatek paliva, což značně ovlivňuje zdravotnictví. Spousta klinik a zdravotnických zařízení je, co se týká elektrické energie, závislých na generátorech, protože elektrická síť není dostatečně silná, aby zásobovala všechna zařízení 24 hodin denně. Některá místa mají sice solární panely, to ale také není zcela samostatná a plně spolehlivá varianta. Takže generátory, které pohání palivo, udržují zdravotnická zařízení v chodu.

Poté, co nastala krize s palivy, začaly některé nemocnice zavírat. To ovlivnilo naši činnost nejenom v hlavní městě Port-au-Prince, ale také na jihu země, kde máme další projekt. Museli jsme jim proto dodávat palivo, kterého jsme sami neměli dostatek, aby v nemocnicích mohl vůbec fungovat nějaký operační sál.

Na Haiti, hlavně v Port-au-Prince, se také hodně využívají čerpadla k čištění vody, a když nemáte palivo, je těžké pitnou vodu zajistit.

Do už tak komplikované situace vstupují ozbrojené skupiny. Lékaři bez hranic mají, hlavně v Port-au-Prince, několik pohotovostí a traumacenter, která se plní zraněnými lidmi, kteří se například stali součástí jednoho z pouličních konfliktů. Od července se tu velmi zvedlo násilí ve společnosti.

Další věcí je, že se asi před měsícem objevil případ s podezřením na choleru. Nyní máme podezření asi na dva tisíce případů cholery, která se tu přes tři roky neobjevovala. Takže to přidalo ještě další vrstvu k už tak velmi komplikované situace.

Co způsobilo, že se cholera začíná znovu šířit?

Je ještě poměrně brzo na to přesně určit, co šíření způsobilo. Důvodů může být více, ale všechno, co jsem předtím popisovala, tomu rozhodně nemohlo zabránit, právě naopak. Když lidé nemají přístup k pitné vodě, nastává riziko, že se cholera může vrátit.

Jak velké je to pro zemi riziko?

Cholera se může velmi snadno šířit z člověka na člověka a může se rozšířit velmi rychle, když tu navíc není dostatek pitné vody a je tu špatná hygiena. I když se podaří ošetřit různé zdroje vody, kde je podezření na kontaminaci cholerou, musí se řešit i problém přenosu například v rodinách nebo komunitách.

Politická situace na Haiti Jak uvádí server Freedom House, začátkem roku 2021 vypršel tehdejšímu prezidentovi Jovenelovi Moïseovi mandát. Ten ale neodstoupil a plánoval reformu ústavy, aby se v úřadu udržel. Prezident v zemi nevyhlásil volby, přestože většině stávajících funkcionářů vypršel mandát. V červenci téhož roku se Moïse stal obětí atentátu, který spáchala skupina ozbrojených mužů, když vnikli k prezidentovi domů. Následná nástupnická krize byla výsledkem nezasedajícího parlamentu, kterému vypršel mandát v roce 2020. Moci se tehdy ujal Ariel Henry, který měl podporu zahraničních diplomatů. Ten opět odložil volby, které se v zemi doteď nekonaly, a přetrvávají tak pochyby o legitimitě jeho vlády. Soudní systém postrádá nezávislost a integritu, aby v zemi mohl prosazovat právní stát. Protivládní protesty jsou většinu silně potlačené policií. Měsíc po atentátu na prezidenta Moïsea zasáhlo zemi zemětřesení, které si vyžádalo přes 2000 obětí a na 12 000 zraněných.

Co vidíme teď, jsou ty horší případy. Existují i lidé, u kterých může mít cholera lehčí průběh, mohou ale nemoc snadno rozšířit. Takže je obtížné dostat situaci pod kontrolu. Samozřejmě musíte ošetřit lidi, kteří mají těžký průběh a potřebují lékařkou péči. Je ale také potřeba zajistit prevenci šíření v komunitách, aby se situace dala zvládnout.

Jak situaci řeší a zvládá vláda? Je to hlavně ona, která zasahuje, nebo je to spíše na nevládním sektoru?

Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě celou situaci řídí a my s nimi také spolupracujeme. Jako Lékaři bez hranic jsme na Haiti ve zvláštní situaci, jelikož tady působíme už delší dobu, byli jsme tady už při minulém vypuknutí cholery, takže jsme v zemi už poměrně ukotvení.

Ministerstvo zdravotnictví na začátku října oficiálně vyhlásilo, že v zemi opět vypukla cholera. Stejně jako my se snaží zřídit při nemocnicích speciální centra na léčení cholery. Ty potřeby v zemi jsou ale tak velké, že kapacity nás i vlády na to prostě nestačí a zdá se, že cholera je vždy o krok napřed.

Pohybuji se ve zdravotnictví a nejsem politik, ale situace, která teď v Haiti nastala, odpovídá stabilitě vládní situace a všemu, co se za poslední rok a půl v zemi stalo.

Jak se na celé situaci podepisuje násilí ve společnosti, ať už je to násilí gangů, násilí proti ženám nebo sexuální násilí?

V rámci Lékařů bez hranic máme na Haiti program, který se věnuje téměř exkluzivně sexuálnímu násilí, protože je to něco, co je tady ve společnosti velký problém a co vyžaduje speciální péči. V hlavním městě Port-au-Prince existuje klinika, která se věnuje fyzické i psychologické péči obětí sexuálního násilí.

Musíme ale řešit všechny problémy najednou. Když vypukla cholera, nemohli jsme přestat řešit případy sexuálního násilí a podobně. Proto se snažíme problémy řešit přes pohotovostní střediska, protože lidé nejvíce potřebují místo, kam mohou bezprostředně zajít.

Není to jenom při případech například onemocnění cholerou, ale i pokud se například stali oběťmi pouličního násilí nebo nemohli kvůli násilnostem po několik hodin vůbec opustit svoje domovy a potřebují místo, kam mohou zajít hned po zklidnění situace.

Násilí ve společnosti Násilí ve společnosti, ať se jedná o boje gangů, nebo sexuální násilí, se na Haiti stalo běžnou součástí života lidí. Části měst jsou pod kontrolou různých ozbrojených gangů a potyčky mezi nimi ohrožují běžný chod společnosti. Někdy jsou zabarikádované ulice a lidé se nemohou dostat z dobu. Do situace vstupuje i značná míra kriminality v zemi, kdy dochází ke krádežím, únosům či vydírání. To vše ohrožuje i zdravotní situaci v zemi, protože se často lidé nedostanou včas do nemocnice, popisuje zpráva Lékařů bez hranic.

V jakém stavu přicházejí lidé, kteří mají podezření na choleru?

Je poznat, že lidé dlouho čekají, než vyhledají zdravotnickou pomoc. Přicházejí k nám velmi dehydratovaní, potřebují nitrožilní tekutiny a opravdu intenzivní péči. To je hlavní problém cholery, tělo je kvůli nemoci tak dehydratované, že jednoduše není schopno dále fungovat. Takové případy vidíme ve většině naších center.

Je potřeba se na situaci rychle adaptovat, protože pacienti stále přicházejí a někdy na ně už není kapacity. Každý den musíme zařizovat nová lůžka.

Takže lidé, kteří mají podezření na choleru, většinou nepřicházejí hned?

Ano, někteří zůstávají nějaký čas doma a nepřichází hned, což je taky na nás, abychom věc komunikovali. Abychom jim řekli, že mají vyhledat pomoc, kde ji najdou a jak se k ní dostanou.

Někdy je to ale i problém bezpečnosti. Když se někdo například kvůli násilí nemůže dostat z domu, ovlivní to stav, v jakém nakonec do nemocnice přijde. To se také často stává.

Ještě před vypuknutím cholery tu bylo období, kdy na ulicích probíhaly protesty, cesty byly často zabarikádované a lidé se tak nemohli téměř pohnout z domu. A když už se situaci lehce uklidnila a mohli vyjít na ulici, neměli se odtamtud jak dostat, protože není dostatek paliva a nefunguje hromadná doprava. Znovu se dostáváme k tomu, že je to velmi komplexní a ty problémy se kumulují.

V situaci, kdy zde probíhaly protesty, jsme se dostali i do stavu, kdy zde nebylo tolik pacientů, protože se spousta lidí do nemocnice jednoduše nedostala. Když se situace trochu zlepšila, přicházely k nám matky s dětmi, které se pravděpodobně narodily doma a kvůli tomu třeba onemocněly, ale matky je fyzicky neměly jak dostat do nemocnice. Ženy v této době neměly možnost rodit v nemocnici, nebo včas přijít, když jejich dítě onemocnělo.

Tento případ není výjimečný, lidé většinou přicházejí s více problémy najednou. Není to jen cholera. Stává se, že má člověk autonehodu a žádná nemocnice v okolí nemá kapacitu, aby ho ošetřila, ať už kvůli nedostatku paliva nebo personálu.

Není zázračné řešení

Mluvila jste o tom, že musíte s lidmi hlavně komunikovat. Je tedy problém, že lidé nemají dostatek informací?

V Haiti vypukla velká vlna cholery i v roce 2011. Lidé už mají nějakou představu, co cholera je a jaké riziko může představovat, takže můžeme při komunikaci využít i tuto zkušenost.

Myslím, že je ale limituje i omezená kapacita nemocnic a zdravotních středisek. Jak jsem řekla, snažíme se co nejrychleji otvírat nová místa a snažíme se tyto zprávy rozšiřovat mezi všechny komunity. To samé dělá i ministerstvo zdravotnictví.

Jsou zde ale vnější faktory, které my ani lidé nemůžeme zcela ovlivnit. Když nemají přístup k pitné vodě, můžeme jim sice říkat, ať při zažívacích potížích přijímají dostatek tekutin, pokud ale voda zůstává kontaminovaná, akorát se dostáváme do začarovaného kruhu. Není zde jedno zázračně řešení, které by situaci vyřešilo, situace je proto nesmírně kritická.

Myslíte, že se před krizí s nedostatkem paliva a znovuvypuknutím cholery situace alespoň z části zlepšovala, po zemětřesení a všech ostatních událostech?

Na Haiti jsem od dubna a už v té době byla situace velmi náročná. Pak se to akorát začalo nabalovat. Rekonstrukce po zemětřesení ještě není zcela hotová a stále probíhají opravy a i to ovlivňuje nedostatek paliva.

Na jihu země, který byl zemětřesením nejvíc zasažen, máme projekt a momentálně tam budujeme nové zdravotnické centrum. To se ale značně opozdilo, protože máme problém dostat na místo materiál. Nejde jenom o nedostatek paliva, někdy jsou i zabarikádované cesty, což se čas od času děje, záleží, jaká je situace s místními gangy.

Jak to vypadá, když se lidé snaží vypořádat s touto situací, ale ty problémy se jednoduše stále nabalují na sebe?

Můžu uvést ukázková případ, který se stal před několika dny a je příkladem toho, jak celá situace vypadá. Pár přivezl na pohotovost nemocnou matku a jejich synovec poté auto odvážel, když s ní oni zůstali v nemocnici. Ten však jen pár metrů od pohotovosti naboural.

V tomto momentu se otec rodiny rozplakal, protože ne jenom že vezl matku do nemocnice, ale navíc je teď jeho synovec zraněný a poničil několik vozidel, za což bude muset zaplatit. Takže je to jeden problém, který se nabalí na druhý, ten se nabalí na třetí a tak dále.