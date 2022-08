V Chorvatsku na dálnici A4 havaroval polský autobus. Nejméně 12 lidí zemřelo, dalších 30 je zraněných

Dvanáct lidí zemřelo při nehodě polského autobusu, která se stala v sobotu ráno na dálnici A4 několik desítek kilometrů severně od Záhřebu. Dalších více než 30 cestujících se zranilo, informují chorvatská média. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Lukasz Jasina v televizi TVN24 potvrdil, že všechny oběti jsou polskými občany. Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého šlo o poutníky, kteří cestovali do Medžugorje v Bosně a Hercegovině. Záhřeb 9:23 6. 8. 2022 (Aktualizováno: 10:59 6. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chorvatská policie (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

Nehoda se stala okolo 05.40 na dálnici ve směru na Záhřeb v úseku mezi městy Breznički Hum a Komin. Autobus s varšavskou poznávací značkou, který vyjel zřejmě z městečka Grodzisk Mazowiecki ležícího nedaleko polské metropole, sjel z vozovky.

Příčiny havárie zatím nejsou známé, neoficiální informace webu deníku Jutarnji list hovoří o tom, že řidič autobusu mohl usnout za volantem.

Timovi Crvenoga kriza Varazdinske zupanije u stanju su pripravnosti kako bi pruzili pomoc stradalim u stravicnoj prometnoj nesreci koja se jutros dogodila na autocesti A4 Zagreb - Gorican. U mislima smo sa svim stradalima i njihovim obiteljima. https://t.co/ZImlUjTIAi — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) August 6, 2022

Sanitky rozvezly zraněné do nemocnic v Záhřebu, Varaždínu a Čakovci. Policie na místě svedla provoz na dálnici do jednoho jízdního pruhu. Média původně informovala o jedenácti mrtvých, dvanáctý člověk ale později zemřel v nemocnici v Záhřebu.

Kondolence rodinám obětí nehody složil polský prezident Andrzej Duda nebo ministr zahraničí Zbigniew Rau, do Chorvatska odjel ministr zdravotnictví Adam Niedzielski.

Další dvě oběti

Další dva lidé v sobotu zemřeli a tři se zranili při další dopravní nehodě u vsi Sikivreci na jihovýchodě Chorvatska. Řidič podle portálu 24sata.hr sjel z vozovky.

Portál večernji.hr připomíná, že sobotní nehoda polského autobusu je jednou z nejtěžších, jaká se v Chorvatsku stala za poslední roky. V září 2008 havaroval na dálnici mezi Splitem a Záhřebem autobus se slovenskými turisty. Čtrnáct lidí zemřelo, dalších třicet cestujících utrpělo zranění.

Loni v červenci sjel z dálnice u města Slavonski Brod autobus zaregistrovaný v Kosovu mířící z Frankfurtu nad Mohanem do Prištiny. Deset lidí zemřelo, 44 utrpělo zranění. Nejhorší nehoda českého autobusu se v Chorvatsku stala v červnu 2012 u tunelu Krpani na dálnici ze Záhřebu do Splitu. Zemřelo osm lidí, mezi nimi řidič. Zranění utrpělo více než 40 cestujících. Autobus je vezl na dovolenou do kempu nedaleko letoviska Baška Voda