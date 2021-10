Chorvatský ministr připustil, že policisté vytlačovali migranty zpět do Bosny. Zneužili tak pravomoci

Chorvatský ministr vnitra Davor Božinović potvrdil, že chorvatští policisté násilně vytlačovali migranty přes hranici zpět do Bosny, jak o tom nedávno informovala evropská média. Uvedla to v pátek agentura Reuters. Božinović slíbil tyto informace prošetřit hned poté, co jej k tomu vyzvala Evropská komise.

