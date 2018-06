Větší pomoc pro Čechy na dovolené. Ministerstvo zahraničí otevřelo sezónní konzulát ve Splitu

Konzulární jednatelství sídlí ve třetím patře budovy hned na začátku populární promenády v centru Splitu. Podle konzula Pavla Duchoně řeší úřad hlavně případy ztráty nebo odcizení dokladů a vydává českým občanům nové. Poskytuje pomoc při krizových případech a může zprostředkovat pomoc i při řešení dopravních nehod způsobených českými řidiči.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Konzulární pomoc pro české turisty v Chorvatsku

„Můžeme s tím pomoci pouze v omezené míře. To znamená – můžeme pomoci s překladem, s nalezením, pokud je to potřeba, vhodného právního zástupce. Nicméně, do vyšetřování samotného zasahovat nemůžeme,“ vysvětluje Duchoň pro Radiožurnál.

Kromě úřadu ve Splitu začne v červenci fungovat i konzulární jednatelství v Rijece na Istrii. Oba konzuláty budou pracovat do poloviny září.

Ve městech Omiš a Šibenik také začnou od července hlídkovat spolu s chorvatskými i čeští policisté.