‚Zájem rodičů je velký.‘ Chorvatský Daruvar rozšířil školu i školku pro děti českých usedlíků

Do školky Ferdy Mravence chodí 160 dětí. Je to vlastně školka a jesle v jednom. Mohou tu být už roční děti i předškoláci.

O českou školku je podle její ředitelky Zdenky Kutilové velký zájem a její kapacita už přestávala stačit.

„Rozšiřovat jsme museli kvůli velkému zájmu rodičů. Zápis do školky probíhá od roku do dvou let dítěte. O všechny třídy, my říkáme výchovně vzdělávací skupiny, byl veliký zájem. Doslova jsme praskali ve švech, jak by se řeklo,“ popisuje pro Radiožurnál.

V nově přistavené části měla být podle jejích slov i multifunkční část, ale kvůli velkému zájmu rodičů byla nakonec i ona přestavěna na další třídu.

Děti ve škole nejsou jen českého původu, mohou do ní chodit i chorvatské. A jak říká ředitelka Kutilová, díky kvalitě vzdělání je do české školy a školky Chorvaté rádi zapíší.

„Vidí v tom i přednost, že se mohou děti naučit další jazyk a pokračovat pak třeba i ve studiu na českých školách, nebo případně pracovat v České republice. Když u nás chodí děti od toho jednoho roku do školky, tak po šesti letech už jazyk natolik umí, že si rodiče troufnou děti potom dát i do školy, i když jim v tom studiu nemohou pomoct. Takové děti jsou samostatné, je to pro ně dobrá zkušenost a zároveň i záruka, že menšina bude existovat nadále,“ říká.

Škola Jana Amose Komenského

Nové třídy dostala i základní škola Jana Amose Komenského. I tam už bylo docela těsno. Ředitelka Maria Valková tedy může být spokojená.

„Do daruvarské školy momentálně chodí 231 žáků do 15 třídních oddělení. Pro výuku jsme adaptovali i prostory, kde byla šatna, takže jsme si i tímto způsobem vypomáhali. Do jedné nové třídy se už nastěhovala první kolegyně. Minulý týden jsme dostali kolaudaci od ministerstva a další žáci se do tříd nastěhují v tomto týdnu.“

Nově dostavěnou část budovy školy i školky přijel do Daruvaru otevřít chorvatský premiér Andrej Plenković a s ním i český ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost a předvídal budoucnost. Jaká bude budoucnost, to sice ještě předpovědět neumíme, ale jsem přesvědčený, že společnou investicí do školy Jana Amose Komenského a školky Ferdy Mravence jsme přispěli k tomu, aby byla lepší,“ citoval šéf české diplomacie učitele národů Jana Amose Komenského.