Pro cestu do Chorvatska už není nutné potvrzení o bezinfekčnosti. Česko se přesunulo mezi zelené země

Pro cestu do Chorvatska stačí od páteční půlnoci opět jen občanský průkaz nebo pas. Důvodem je přesun České republiky v seznamu Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí mezi bezpečné, zeleně označené země. Informuje o tom server Seznam Zprávy s odkazem na vyjádření chorvatského ministerstva zahraničí a Chorvatského turistického sdružení. Záhřeb 13:24 18. června 2021

Dosud museli Češi při příjezdu do Chorvatska předložit potvrzení o bezinfekčnosti - tedy negativní výsledek PCR testu z posledních 72 hodin, výsledek antigenního testu provedeným zdravotnickým zařízením nebo laboratoří z posledních 48 hodin, potvrzení o prodělání covidu-19 v posledních 180 dnech nebo potvrzení o dokončeném očkování nebo první dávce po nejméně 22 dnech.

Přesun mezi zeleně označené země na seznamu Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí však znamená výrazné zmírnění podmínek pro vstup do země.

„Znamená to, že Češi mohou do Chorvatska vstupovat bez potvrzení o testu nebo potvrzení o očkování nebo potvrzení o překonání nemoci. Pouze s občanským průkazem nebo pasem,“ napsala Seznam Zprávám Natali Munitićová z Chorvatského turistického sdružení. Změnu podmínek serveru potvrdilo i chorvatské ministerstvo zahraničí.

Cestující by i nadále měli před cestou vyplnit formulář o svém pobytu. Další formulář je pak nutné vyplnit i při zpáteční cestě. Test je pak při návratu nutný pouze při cestování veřejnou dopravou - a to antigenní (ne starší 24 hodin) nebo PCR test (ne starší 72 hodin). Při individuální cestě by lidé měli podstoupit test do 5 dnů po návratu do Česka. V obou případech je nutné také dva týdny mimo domov nosit respirátor.