Druhá dávka plus devět měsíců. Češi naočkovaní mezi prvními mohou dál cestovat do Chorvatska

„I díky naší iniciativě Chorvati prodloužili dobu platnosti očkování ze 7 na 9 měsíců po druhé dávce. Češi naočkovaní mezi prvními na začátku roku tak budou moci nadále cestovat do Chorvatska s očkovacím certifikátem,“ napsal ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Chorvatsko nejen pro Čechy nečekaně změnilo od července podmínky pro vstup do země. Lidé musí mít buď covid pas, doklad o očkování nejméně 22 dní po první dávce, antigenní test ne starší než 48 hodin, PCR test ne starší než 72 hodin nebo potvrzení o prodělání covidu v posledních 180 dnech. Test nepotřebují děti do 12 let v případě, že cestují se svým zákonným zástupcem. Potřeba je také vyplnit příjezdový formulář.

Česko pak považuje Chorvatsko za zemi s nízkým rizikem nákazy, které označuje zelenou barvou. Pokud se z ní Češi vracejí, musí se do pěti dnů podrobit testu na koronavirus. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace. Před návratem by také měli vyplnit příjezdový formulář.

Slibně zahájená turistická sezona je v Chorvatsku v plném proudu. Země, kde se příjmy z cestovního ruchu podílejí 20 procenty na hrubém domácím produktu, v příštích týdnech očekává příjezd zvýšeného počtu turistů, především z Británie.

Anglie totiž od tohoto týdne navzdory vysokým počtům nakažených zrušila většinu koronavirových restrikcí.

Čtyřmilionové Chorvatsko ve středu zaznamenalo 179 nových případů koronavirové nákazy. Hlavním ohniskem infekce je dalmatské pobřeží, naproti tomu Istrie a Kvarner vykazují lepší epidemické výsledky.