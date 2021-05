Do Chorvatska bude možné vycestovat bez testu již 22 dní po první vakcíně, uvedl Kulhánek

Chorvatsko se stane další zemí, kam budou Češi moci vycestovat bez větších omezení již 22 dní po první dávce vakcíny. Opatření začne platit v příštím týdnu, až obě strany doladí technické detaily. Po sobotním jednání s chorvatskými představiteli v Záhřebu to uvedl šéf české diplomacie Jakub Kulhánek. Záhřeb 16:43 29. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jsou to podmínky, které jsou příznivé pro velkou část českých rodin, které jsou zvyklé do Chorvatska jezdit v hlavní turistické sezóně,“ řekl Kulhánek. | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

„Je to velmi pozitivní zpráva pro české občany,“ řekl Kulhánek po jednáních s chorvatským ministrem vnitra Davorem Božinovičem, šéfem chorvatské diplomacie Gordanem Grličem Radmanem a ministryní cestovního ruchu Nikolinou Brnjacovou.

Evropská unie se dohodla na covidových pasech, mají začít platit od 1. července Číst článek

Chorvatsko se tímto přiřadí ke Slovensku, Německu, Rakousku, Polsku, Slovinsku a Maďarsku, kam mohou Češi od 1. června vycestovat již po obdržení první dávky covidové vakcíny.

Při vstupu vyžadují chorvatské úřady negativní PCR nebo antigenní test ne starší než 48 hodin. Vyhnout se povinnému testu nebo karanténě dosud mohli pouze ti, jimž uplynula 14denní lhůta od druhé vakcíny, nebo osoby, které v posledních šesti měsících covid-19 prodělali.

Příznivé podmínky

Do obchodů nebo restaurací mohou nyní v Chorvatsku lidé i bez negativního testu. Rakousko a Slovinsko umožňují českým občanům mířícím na Jadran volný průjezd. Děti do 12 let mohou již nyní vstupovat bez testu.

Španělská letoviska se chystají na sezonu, turisté ale chybí. Místní jsou zoufalí a doufají, že přijedou Číst článek

„Jsou to podmínky, které jsou příznivé pro velkou část českých rodin, které jsou zvyklé do Chorvatska jezdit v hlavní turistické sezóně,“ řekl

V sobotu nad ránem dorazil do Chorvatska první letošní vlak společnosti RegioJet se zhruba 400 cestujícími. Během sezóny má přepravce ambici přepravit do Chorvatska desetitisíce českých dovolenkářů.

Česko na letní turistickou sezónu opět otevře konzulární jednatelství ve Splitu a Rijece. Konzulární pracovníci budou pomáhat českým občanům například při ztrátě pasu či v případě jiných nesnází. V Chorvatsku budou působit i čeští policisté v rámci společných hlídek.