Průkopník nebo chorvatský Escobar? Zemědělec na státním pozemku zasadil osm tisíc konopných rostlin

Není tam bezpečno, nadaní a vzdělaní lidé odcházejí, říká Afghánka, která žije ve Spojených státech

Ovládnutí své země radikály z hnutí Tálibán očekávala, a tak z Afghánistánu utekla do Ameriky s předstihem. Do poslední chvíle před koncem evakuací se snaží do bezpečí dostat i zbytek rodiny.