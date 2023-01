Chorvaté si stěžují na zmatky při přechodu na euro. Problémy mají obchodníci i spotřebitelé

Nálada v Chorvatsku je od zavedení eura poměrně bouřlivá. Od pondělí se objevuje obrovské množství stížností spotřebitelů na praxi obchodníků, kteří situace využili a výrazně zvedli ceny některého zboží a služeb.

Nejčastěji se mluví o kávě, ale také o pekárnách nebo třeba kadeřnictvích. Ani velké obchodní řetězce nevycházejí dobře.

V tuto chvíli se ale nedá jednoznačně říct, která strana sporu má pravdu. Zástupci řetězců a hospodářské komory tvrdí, že konverze probíhala striktně podle zákona a že se ceny zvyšovaly pouze u položek, za které si teď více účtují i dodavatelé. Obchodníci se ohánějí i inflací a růstem cen energií.

Zákazníci naopak sdílejí své zkušenosti na sociálních sítích a píšou státním orgánům. Také obchodní inspekce už do úterního dopoledne narazila na přibližně padesát přestupků a lze předpokládat, že se tento počet ještě navýší.

Kromě nově zavedeného eura se dá v Chorvatsku do 14. ledna platit i kunami. Obchodníci ale mohou vracet už jen v eurech.

Běžně se tak stává, že lidé přijdou do obchodu s velkými bankovkami a koupí si například žvýkačky nebo jiné levné zboží, nebo že naopak platí drobnými mincemi. Těm, kteří už platí eury, zase často trvá najít správné mince. U pokladen se tak nezřídka tvoří dlouhé fronty.

Zvláštní kapitolou jsou i tržnice. Na nich totiž neprodávají jen firmy, ale třeba i lidé, kteří si sami pěstují zeleninu na zahradě a neobchodují ve velkých objemech.

Právě někteří z nich měli před koncem roku z přechodného období strach a říkali, že možná budou raději prodávat zase až po 14. lednu, kdy už se bude obchodovat jen v eurech a kdy už nebudou muset řešit to, že někdo platil kunami.

Chorvatská vláda se chaotickou situaci snaží korigovat. Odehrávají se různé schůzky se zástupci obchodních řetězců, hospodářské komory, spotřebitelských sdružení a tak dále. Konkrétní výstup z nich ale zatím není.

Zejména ministr hospodářství Davor Filipović dává ostře najevo, že to, co se děje s cenami po přechodu na euro, není v pořádku a že to vláda bude řešit. Mezitím se objevují různé návrhy, jakým způsobem zasáhnout.

Nedá se ale říct, že by vláda za svůj aktuální postoj sklízela potlesk. V novinách se objevuje řada komentářů poukazující na naivitu vlády, kdy podle nich doufala, že obchodníci jenom přepočítají dosavadní ceny na eura.

Premiér Andrej Plenkovič dokonce veřejně řekl, že to, co se v současné chvíli děje, nečekal. Za to sklízí kritiku, protože stalo se přesně to, čeho se lidi nejvíc báli.

Delighted to have coffee with @AndrejPlenkovic in Zagreb - and what a nice memory, paying with euros for the very first time!



I know that many Croatians will also remember when they held their first euro coins minted with the kuna.



Welcome to the euro community, Croatia pic.twitter.com/4vq0CDDPfy