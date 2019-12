Případ nigerijských sportovců čeří vodu bosensko-chorvatských vztahů. Záhřeb jejich vyhnání popírá

Případ dvou nigerijských studentů, na který minulý týden upozornila některá evropská média, se stal důvodem nových rozepří mezi chorvatskou a bosenskou vládou. Dvojice Nigerijců se začátkem listopadu účastnila mezinárodní soutěže ve stolním tenise v chorvatské Pule, v domnění, že jde o nelegální migranty, je ale chorvatská policie zadržela a vyhnala do sousední Bosny. Záhřeb obvinění odmítá, nad některými částmi případu ale stále visí otazníky. Záhřeb 7:30 10. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nigerijští sportovci, které chorvatská policie donutila odejít do Bosny | Zdroj: Repro YouTube

„Dodávka zastavila. Vyhnali nás ven a pak řekli: ‚Podepiš to!‘. Řekl jsem, že nepodepíšu. Nemůžete čekat, že podepíšu něco, čemu nerozumím, řekl jsem mu. Druhý policista pak vytáhl zbraň a řekl mi, že mě zastřelí, jestli to neudělám. Byl jsem vyděšený, takže jsem to podepsal.“

Tak pro bosenský server Žurnal popsal jeden z nigerijských sportovců incident, ke kterému mělo dojít den před jejich odletem z Chorvatska. Ten byl naplánován na 18. listopadu, v Záhřebu je ale zadrželi dva policisté a chtěli vidět jejich pasy. Abia Uchenna Alexandro a Eboh Kenneth Chinedu uvedli, že si doklady nechali v kufrech na hotelu, policisté jim ale nevěřili a odvezli na stanici, kde prý strávili pět hodin.

Protože Nigerijce považovali za nelegální migranty, naložili je do dodávky a odvezli na hranice. Tam jim údajně sebrali hotovost a nařídili jim, aby prošli lesem do sousední Bosny a Hercegoviny. Dvojice Nigerijců se snažila vzdorovat, nakonec ale byla policií zahnána do bosenského tábora Miral poblíž města Veliká Kladuša, kde se v provizorních podmínkách tísní tisíce migrantů.

Bosenský ministr bezpečnosti Dragan Mektić jednání chorvatské strany koncem minulého týdne odsoudil a uvedl, že v souladu s právními postupy musí být odvezeni zpátky do Chorvatska. „Je očividné, že mají chorvatská víza a že jsou v Bosně nelegálně. Z jejich vyjádření je jasné, že je chorvatská policie násilně vyvezla a my je tam musíme odvézt zpátky,“ dodal.

Hledání pravdy

Pravdivost příběhu, na který začátkem minulého týdne upozornila bosenská média a následně také britský deník The Guardian, chorvatská policie popírá. „Nedošlo k žádnému policejnímu zásahu, který by se týkal těchto lidí,“ uvedlo v prohlášení chorvatské ministerstvo vnitra v čele s Davorem Božinovićem.

„Obvinění, že se chorvatská policie zaměřuje a soudí osoby podle jejich barvy pleti, jsou nepřijatelná a my je striktně odmítáme,“ brání se chorvatská strana. Záhřeb přitom poukazuje na to, že nejde o první případ, kdy se sportovní událost měla stát záminkou pro získání azylu v Chorvatsku.

Chorvatské úřady také tvrdí, že překročit hranice do sousedního Slovinska se snažil i další ze skupiny Nigerijců, kteří přijeli jako účastníci soutěže.

Ředitel chorvatské pohraniční policie Zoran Ničeno navíc přišel s obviněním, že dvojice nigerijských studentů vyhnaných do Bosny a Hercegoviny na turnaji nepředvedla zrovna kvalitní sportovní výkon, což podle něj dokládá, jaký byl skutečný důvod jejich cesty do Chorvatska.

„Pro konkurenty, kterým se (v soutěži) postavili, byli nezvykle slabí,“ řekl podle serveru Žurnal Ničeno. Chorvatská strana tvrdí, že dvojice údajně neměla ani pálky potřebné ke hře.

Závěry chorvatské policie, podle které Nigerijci neměli v úmyslu vrátit se zpět do Nigérie, se nicméně rozchází s tím, co o Nigerijcích řekl starosta města Pula. Podle Borise Miletiće, v jehož městě se sportovní turnaj ve stolním tenise konal, totiž dvojice studentů měla kromě pozvánky a platného víza také zpáteční letenku.

Běžná praxe

Tatjanu Tadićovou z chorvatské organizace pro lidská práva Are You Syrious nepřekvapuje ani vysvětlení chorvatské policie, ani příběh vyprávěný dvěma nigerijskými studenty – je prý v naprostém „souladu se stovkami dalších případů“, se kterými se setkává.

„Nejedná se o ojedinělý případ, ale další bizarní příklad běžné, systematické praxe,“ říká Tadićová v německé televizi Deutsche Welle.

Podle humanitární pracovnice je proto pravděpodobnější, že dvojici Nigerijců chorvatská policie mylně označila za nelegální migranty, než verze Záhřebu, podle které mladíci přijeli do Chorvatska s platnými vízy, ale „z nějakého nevysvětlitelného důvodu“ se rozhodli dobrovolně odejít do Bosny a Hercegoviny.

Server Žurnal navíc poukazuje na fakt, že pokud jde o vstup migrantů do schengenského prostoru, jsou chorvatské hranice téměř „neproniknutelné“, v opačném případě to ale neplatí. „I přes sofistikované vybavení a tvrzení, že monitorují každý centimetr hranice, chorvatská policie nedokáže vysvětlit, jakým způsobem byli dva Nigerijci převezeni do Bosny,“ píše Žurnal.

Zatímco se tak chorvatské ministerstvo vnitra soustředí na zpochybnění úmyslů, s jakými nigerijští sportovci do země přijeli, vysvětlení okolností, za jakých se dostali do 100 kilometrů vzdáleného uprchlického tábora bez dokladů i peněz, nepřináší.

Jak píše britský deník The Guardian, který se odvolává na bosenská média, Abia Uchenna Alexandro a Eboh Kenneth Chinedu měli být mezitím převezeni z uprchlického tábora do bosenské metropole Sarajevo, kde čekají na rozhodnutí o jejich dalším osudu.