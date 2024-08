Chorvatsko opět zavádí brannou povinnost. Důvodem je geopolitická situace a snaha posílit NATO

Chorvatsko od nového roku znovu zavede povinnou vojenskou službu. Potrvá dva měsíce. Rozhodnutí znamená návrat k branné povinnosti, kterou Záhřeb pozastavil v roce 2008, kdy země přešla k systému založenému na dobrovolnosti. „Ministr obrany v zásadě říká, že chce a musí vzhledem ke geopolitickému vývoji posilovat obranyschopnost Chorvatska,“ říká spolupracovnice Českého rozhlasu v Chorvatsku Tea Veseláková. Záhřeb 19:02 17. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chorvatští vojáci | Zdroj: Profimedia

Jak ministr obrany Ivan Anušić zdůvodnil obnovení povinné vojenské služby?

V zásadě říká, že chce a musí vzhledem ke geopolitickému vývoji posilovat obranyschopnost Chorvatska. A coby člen Severoatlantické aliance Chorvatsko posílí i celý tento obranný pakt. To je to sdělení, které provází debatu o obnovení vojny od chvíle, kdy začala.

Vztahovat se má tato povinnost na všechny dospělé muže do seniorského věku?

Pokud jde o věk odvedených, tak se podle stávajícího zákona počítá s mladými muži mezi 18 a 27 lety. Ministerstvo spočítalo, že každý rok nabyde plnoletosti 17 000 až 18 000 mladíků.

Počítá se nicméně samozřejmě s tím, že někteří nebudou mít zdravotní předpoklady k plnění vojenské služby a část půjde třeba na vysokou školu a měla by mít možnost nástup na vojnu odložit.

Počítá se také s tím, že se další budou odvolávat třeba na svědomí. A v tom případě by si podle ministra měli vojnu odsloužit v civilu s tím, že to patrně bude déle než dva měsíce.

Když se vrátím k tomu počtu odvedených, tak během příštího roku by prý na vojnu mohlo nastoupit zhruba 4000 mužů v několika vlnách.

Jinak detailnější popis toho, jak přesně by ten výcvik měl probíhat nebo třeba kdo ho povede, zatím nemáme. Víme tedy, že potrvá dva měsíce. Mělo by jít o pěchotní výcvik, který bude kopírovat stávající formou dobrovolného základního výcviku.

Po dvou měsících se jiní budou moct rozhodnout, jestli se vrátí do civilu a stanou se z nich záložníci, nebo jestli v armádě zůstanou a stanou se profesionálními vojáky.

Investice do armády

Jak bouřlivá byla diskuse, která toto rozhodnutí předcházela?

Možná je to jen mojí sociální bublinou, ale mně se nezdá, že to tady způsobilo velký humbuk, byť samozřejmě část Chorvatů s povinnou vojenskou službou souhlasí, část je proti a je to debatované téma.

V článcích zdejších analytiků jsem se dočetla, že společnost většinově to opatření podporuje, ale ty cílové generace, kterých se to týká, to samozřejmě mnohdy vidí jinak.

Takový obrat v zásadě vyplývá i z různých diskusí pod články na toto téma, byť samozřejmě to není žádný reprezentativní průzkum. Nicméně o tom, že obnovení povinné vojenské služby není tak ožehavé téma, asi vypovídá právě i to, že jsem na žádný takový průzkum nenarazila.

Jak se chorvatská armáda vyrovnala nebo vyrovnává s profesionalizací ozbrojených sil po vstupu do NATO před patnácti lety?

Zejména v posledních zhruba čtyřech letech Chorvatsko začalo masivně investovat do armády, modernizuje, obnovuje ji. Například vzdušné síly se nedávno rozrostly o šest francouzských stíhaček Rafale.

Další šestice letounů má dorazit ještě do konce roku. Ohlášená je také renovace a modernizace všech 62 obrněných vozidel Bradley. Pořizují se nová vozidla Patria a dokupuje se další vybavení.

Údajně se uvažuje také o tom, že se nakoupí různé typy dronů a dokonce možná i americké raketomety HIMARS. Vláda kromě toho také nedávno zvýšila mzdy profesionálních vojáků a armáda se zkrátka snaží přilákat nové lidi.

Ministr obrany v uplynulých dnech několikrát zopakoval, že Záhřeb postupuje na základě domluvy se svými aliančními spojenci a také, že se s ministrem financí v zásadě shodli na tom, že pokud jde o modernizaci a vyzbrojení chorvatské armády, tak se na tom nedá šetřit právě i proto, že byla dlouhé roky podfinancovaná a zanedbávaná.

A na ten nový režim branné povinnosti je chorvatská armáda jednoznačně připravena?

Ta otázka se objevuje, ale ministerstvo obrany tvrdí, že by všechno mělo být v pořádku. Žádné větší potíže nečeká, což zdůvodňuje právě tím, že ta povinná vojna má kopírovat dosavadní dobrovolnou službu, na kterou se rok od roku hlásí méně lidí, ale je to ten koncept, na kterém by to celé mělo být také postavené.