Chorvati vybírají nové poslance. Koronavirová situace ale volby výrazně zkomplikovala

Velmi těsný souboj v neděli čeká hlavní politické strany v chorvatských parlamentních volbách. Podle průzkumů žádná z nich nezíská dostatečný počet poslaneckých křesel. O tom, kdo bude sestavovat vládu, tak pravděpodobně rozhodnou voliči malých uskupení. Volební místnosti jsou otevřené už od sedmé hodiny ráno, a to za přísných hygienických opatření. A až do posledních dní nebylo jasné, jestli k urnám budou smět i Chorvaté nakažení koronavirem. Záhřeb 8:44 5. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chorvatské úřady nařídily přísná protikoronavirová opatření. | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

Mírný náskok měla v uplynulých dnech Sociálnědemokratická strana. Podle průzkumu agentury Promocija Plus by získala 56 ze 151 poslanců. Středopravicová strana Chorvatské demokratické společenství, která vedla dosavadní vládu, zaostává o jediné křeslo. Jazýčkem na vahách, se tak může stát hlas folkového zpěváka Miroslava Škora.

Jeho nacionalistické hnutí by mohlo získat až 18 poslanců. Popularitu Miroslava Škora ukázaly už prosincové prezidentské volby. V prvním kole byl třetí a podpořila ho skoro čtvrtina voličů. Do jednání o vládě by pak mohl vstoupit i konzervativní Most nebo koalice zelených a levice.

Odevzdat hlas může přes 3 miliony 800 tisíc voličů. Chorvatské úřady ale nařídily přísná protikoronavirová opatření.

Voliči musí mít zakrytá ústa a nos, pro označení hlasovacího lístku si musí přinést vlastní propisku. Samozřejmostí je dezinfekce rukou a dodržování rozestupů jeden a půl metru. Doporučené je nosit rukavice. Roušky musí mít členové volební komise, místnosti se musí pravidelně větrat a povrchy omývat.

Volební komise původně oznámila, že lidé nakažení koronavirem nesmí hlasovat. Ústavní soud teprve v pátek rozhodl, že úřady musí zajistit jejich demokratické právo volit.

Nakažení Chorvaté ale rozhodně kvůli volbám nemohou opustit domácí karanténu. S odevzdáním hlasu pomůže izolovanému voliči blízký člověk. K domu nakaženého přijede člen volební komise a předá potřebné dokumenty. Blízká osoba pak podle voličových instrukcí vyplní hlasovací lístek a vhodí ho do urny.

Výsledky chorvatských parlamentních voleb začne komise zveřejňovat v neděli večer.