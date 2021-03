Chorvatsko bude v létě respektovat zelené covidpasy, říká šéf tamní turistické centrály

Udržování rozestupů, dezinfekce rukou a nošení roušek kdekoli uvnitř. V autobusech, obchodech, nebo při prohlídkách památek. Minimálně taková pravidla budou v létě platit v Chorvatsku. A policie je bude tvrdě vyžadovat, vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál šéf Chorvatské turistické centrály Kristjan Staničić. Exkluzivně Záhřeb 13:07 20. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chorvatsko myslí i na to, že některé země budou od svých občanů požadovat negativní testy před jejich návraty domů. Už loni zřizovalo ministerstvo zdravotnictví testovací centra na jaderském pobřeží (ilustrační foto) | Foto: Andrea Poláková | Zdroj: Český rozhlas

Dnes musí mít každý zahraniční turista při vstupu na území Chorvatska osvědčení o negativním PCR testu ne starší než dva dny. Ředitel Chorvatské turistické centrály Kristjan Staničić ale předesílá, že Chorvatsko bude jako člen Evropské unie respektovat takzvané zelené covidpasy. Na jejich vzniku se unijní lídři už dohodli. Konkrétní podobu a pravidla jejich uznávání si ale ještě musejí dojednat.

„Každá země rozpracuje mechanismus, který bude celoevropský covidpas respektovat. Já si myslím, že by se měly ukazovat při překročení hranice a ti, kdo už vstoupí na území Chorvatska, by jej měli na požádání úřadů ukázat.“

Na dovolené v Chorvatsku budou muset všichni bez výjimky respektovat stanovená pravidla. Nejspíš budou podobná, jako ta, která platí teď. Tedy nošení obličejových roušek kdekoli v uzavřených prostorách, nebo v místech s velkou koncentrací lidí. Udržování rozestupů alespoň metr a půl a dezinfekce rukou. Stojany s dezinfekcí jsou u každého vstupu do budovy, do obchodu, provozovny služeb nebo divadel a kin, která jsou v Chorvatsku otevřená.

Staničić také ujišťuje, že všechna zařízení pro turisty – tedy hotely, kempy, restaurace, kavárny, muzea nebo třeba hrady mají své hygienické protokoly, které musí plnit. Turisté se o nich dozvědí na webu programu Stay safe in Croatia, tedy Chorvatsko – bezpečná destinace. Nově se třeba v hotelech objevily vedle dezinfekčních postřiků na ruce i rohožky napuštěné dezinfekcí k očištění bot.

Chorvatsko myslí i na to, že některé země budou od svých občanů požadovat negativní testy před jejich návraty domů. Už loni zřizovalo ministerstvo zdravotnictví testovací centra na jaderském pobřeží.

Respektování pravidel

„Letos domluvíme otevření ještě většího počtu testovacích míst. Náš cíl je, aby každé letovisko mělo několik středisek, která budou provádět testy na covid. Každé ubytovací zařízení o tom bude své hosty informovat. Doufáme, že to zrychlí testování turistů před jejich návraty domů, a zjednoduší jim to pobyt v Chorvatsku.“

Hlavní ale bude respektování nastavených protiepidemických opatření. Bez ukázněnosti a zodpovědnosti přijdou vniveč všechny snahy udělat letní odpočinek u moře bezpečnějším.

„Apeluji na obyvatele Chorvatska i na české občany, kteří jsou u nás vždy vítaní a jsou to jedni z nejmilejších hostů, aby po příjezdu do Chorvatska dodržovali všechna pravidla chování. Všude budou informace o tom, co je třeba dělat. Tedy nosit obličejové roušky, dodržovat odstupy a dezinfikovat si ruce. Bude se na to dohlížet. Doufám také, že i chorvatští občané ukážou svou zodpovědnost, jako to udělali loni a udržíme si nízké stavy nově nakažených.“

Staničić upozorňuje na to, že policie bude dělat svou práci a dohlížet na dodržování pravidel. Nebude žádný prostor pro benevolenci a diskuse o tom, proč někdo něco nerespektuje. S chorvatskou policií zkrátka nebude radno se o nošení roušek nebo dezinfikování rukou dohadovat.