Chorvatský Záhřeb si připomíná rok od silného zemětřesení. Bez domova je stále přes 50 lidí

„Byl to hrozný stres, do toho byla venku plískanice. Byla to hrůza,“ vzpomínala paní Vesna a ukazovala, že se její byt třásl všemi směry a nedalo se dělat nic jiného, než si lehnout na podlahu a čekat.

Chorvatský premiér Andrej Plenković přitom vyzýval občany, aby nezůstávali ve svých domech a raději byli na ulici, aby se předešlo dalším zraněním. „Bylo to takové trochu schizofrenní. Kvůli pandemii jsme měli zůstat doma a kvůli zemětřesení nám radili, abychom byli zase venku. To bylo takové zvláštní,“ vyprávěl pan Igor.

Během zemětřesení utrpělo zranění celkem 27 lidí a škody nahlásilo přibližně 26 tisíc budov - práce na obnově ale rok poté probíhá pouze u 28 objektů. Červený štítek, označující nutnost budovu strhnout, má na sobě ještě 1900 domů. Potřebné jsou tak stále i náhradní kontejnery pro ty, kteří kvůli katastrofě přišli o své domovy - v nich dodnes bydlí 58 Záhřebanů.

Podle Vesny Šimičové z oddělení mezinárodní spolupráce záhřebské radnice bylo z ulic potřeba uklidit přes 43 tisíc tun sutě, spadaných tašek, cihel, omítky a také zničených aut. Poškozená byla i budova Českého domu, která slouží české národnostní menšině v Chorvatsku.

Stále smutný je pro obyvatele chorvatské metropole i příběh domu, v jehož troskách zemřela jediná oběť katastrofy, teprve patnáctiletá dívka. Občanská iniciativa Záhřebu kolem něj umístila transparent, že za škody a ztrátu na životě může nejen příroda, ale i lidská lhostejnost a nedbalost. Upozorňují tím na chabý stav mnoha staveb ve městě, o které se desítky let prakticky nikdo nestaral.