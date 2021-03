Červené kříže na zdech a tuny sutě z domů. Jak vypadá chorvatská Petrinja čtvrt roku po zemětřesení?

Nejbohatší Čech Petr Kellner: vydělal na privatizaci, se Zemanem jezdil do Číny a pomáhal školákům

„Mám to hodně spojené: Kellner a PPF. Jednou bych chtěl, aby se na PPF koukalo jako na firmu, která to někam dotáhla,“ řekl v roce 2007 Petr Kellner na otázku, co by chtěl, aby po něm zůstalo.