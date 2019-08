Prošel životopisy zaměstnanců a našel jejich vazby na tajné služby. ‚Ani Severní Korea nevěří Huawei,‘ říká

Zaměstnanci firmy Huawei mají těsné vazby na čínskou armádu a tamní zpravodajské služby, alespoň podle uniklých životopisů. Christopher Balding, docent Fulbrightovy univerzity ve Vietnamu, jich - společné s londýnským think-tankem Henry Jackson Society - zanalyzoval na 25 tisíc. „Samotní zaměstnanci vystupují jakoby jménem ministerstva a armády, když pracují pro Huawei,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 7:00 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanci firmy Huawei mají podle uniklých životopisů těsné vazby na čínskou armádu a tamní zpravodajské služby. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Dokumenty nechaly čínské weby nabízející práci nezabezpečené na internetu.

Balding a jeho tým analytiků v nich našli několik zaměstnanců Huawei, kteří v minulosti pracovali nebo nadále spolupracují s útvary bezpečnostních složek Číny.

Christopher Balding Je docentem na Fulbrightově univerzitě ve Vietnamu. Předtím strávil devět let na univerzitě v čínském Šen-čenu. Dlouhodobě se věnuje čínské ekonomice a finančním trhům. Píše komentáře pro Bloomberg, je poradcem v otázkách Číny pro vlády, centrální banky nebo investory.

Konkrétně s těmi, které se soustředí například na elektronické vedení boje nebo sběr dat.

Analyzoval jste tisíce životopisů zaměstnanců Huawei. Co přesně jste zjistil?

Ta klíčová věc je, že Huawei má institucionální vztahy s čínským státem a vazby na zpravodajské a bezpečnostní služby Číny. Čínští zaměstnanci ve svých životopisech tyto vazby otevřeně přiznávají. Například jeden psal o své pozici ve výzkumné jednotce v Čínské lidové osvobozenecké armádě. Sbíral data pro elektronickou válečnou divizi. Ve stejném čase pracoval pro Huawei. Jiný zaměstnanec zase o sobě říkal, že je zástupce ministerstva státní bezpečnosti v obchodní skupině Huawei. To ukazuje na specifický druh vztahu čínské státní bezpečnosti, zpravodajské služby a Huawei.

Jak vážná jsou tato spojení mezi Huawei a čínskými armádními nebo zpravodajskými složkami?

Myslím, že to je vážné. Všechny důkazy naznačují, že si jsou tyto složky velmi blízké. Zaměstnanci Huawei mluvili otevřeně o věcech, jako je zachycování informací při práci na zahraničních projektech. Je dost jasné, že tam je blízký vztah mezi Huawei a aktivitami, které dělají pro nebo na příkaz čínských bezpečnostních a zpravodajských služeb.

null null

Christopher Balding.

Jakou má v Číně roli ministerstvo státní bezpečnosti a Čínská lidová osvobozenecká armáda?

Ministerstvo je primární zpravodajská agentura v Číně, která sbírá informace. To zahrnuje zachycování spousty elektronického materiálu. Osvobozenecká armáda je zodpovědná za všechny vojenské aktivity.

My jsme se soustředili jen na určitou část armády - na takzvané síly strategické podpory. Ty se, technicky vzato, soustředí na netradiční vedení boje, tedy na elektronické prostředí jako takové, sběr dat a informací, zpracování signálu, různé druhy vesmírných sil a podobně.

Nezabezpečené databáze

Huawei ale namítá, že i v jiných velkých firmách jsou bývalí zaměstnanci armády nebo zpravodajských služeb. Proč by tento případ měl být jiný?

Jsou tu specifické faktory. Prvním je, že ve většině demokratických zemí, třeba v České republice, Spojených státech i západních zemích, je velmi striktní ochrana soukromí. Vláda prostě nemůže požadovat informace, kdykoli chce. V Číně nejsou žádné limity, co stát může chtít. Když jsme pracovali na výzkumu, počítali jsme s tím, že někteří zaměstnanci nejspíš budou bývalí vojáci.

Počet dětí, zájmy, majetek. Český Huawei podle exmanažerů řeší klienty s lidmi z čínské ambasády Číst článek

Proto jsme z výzkumu vyřadili ty, jejichž aktivity nenaznačují, že by dál pracovali pro zpravodajské nebo bezpečnostní služby. Co nás ale znepokojuje a co je jiné oproti západním telekomunikačním společnostem, je právě ten vztah mezi zpravodajskými službami a Huawei. A taky, že samotní zaměstnanci vystupují jakoby jménem ministerstva a armády, když pracují pro Huawei.

Kde jste vzal data a jsou pouze o zaměstnancích Huawei?

Kvůli bezpečnosti vám to nemůžu říct úplně přesně, ale obecně ano. Před 18 měsíci jsme zjistili, že mnoho čínských stránek nabízejících práci nechává své databáze nezabezpečené volně k dispozici na internetu. Na některých účtech byla až miliarda nezabezpečených životopisů.

Byl jsem jedním z těch, co to zjistili a byl schopen ta data získat. Máme teď opravdu velké množství materiálu - jsou to miliony a miliony životopisů z Číny. Teď jsme provedli jen velmi malou studii zaměřenou na Huawei. Momentálně pracujeme na větší studii o Huawei a budeme pokračovat studiem dalších společností, průmyslu a aktivit.

Ve vašich datech jsou životopisy jen čínských zaměstnanců firmy Huawei nebo i zahraničních pracovníků?

Je tady mnoho, mnoho životopisů zaměstnanců Huawei pracujících mimo Čínu, ale ještě jsem se nesetkal s životopisem cizince.

Jedno procento

Jsou tito zaměstnanci v zahraničí napojeni na čínskou armádu nebo zpravodajskou službu?

V našich aktuálních datech je - při velmi zjednodušeném průzkumu - zhruba procento jednotlivců spojeno s armádou, potažmo zpravodajskou službou. Což pravděpodobně odpovídá velikosti populace. Snažíme se ale zdůraznit, že není důležité absolutní číslo, ale to, jaké aktivity dělají.

Reakce Huawei „Žádný z tzv. životopisů zaměstnanců Huawei, které cituje docent Balding, není oveřený a ani se nedomníváme, že ony tři z údajně 25 tisíc shromážděných životopisů jsou skutečné. Společnost Huawei by nikdy nepostoupila interní dokumenty třetí straně. Závěry tzv. zprávy jsou velmi neurčité a spekulativní. Společnost Huawei má velmi přísná interní pravidla pro nábor kandidátů s pracovní zkušeností z armády nebo státních složek. V rámci náborového procesu musí, mimo jiné, kandidáti doložit, že svůj pracovní vztah s armádou nebo vládou ukončili,“ reagovala společnost na dotaz Radiožurnálu. „Zaměstananci společnosti Huawei nespolupracují s žádným z čínských úřadů,“ dodal její mediální zástupce s tím, že se stejnými zásadami řídí po celém světě, tedy i v Česku.

Před Huawei varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Našel jste v čínských životopisech nějaké spojení s Českou republikou?

Abych byl upřímný, já v nich konkrétně Českou republiku nehledal. Jednoznačně mám životopisy zaměstnanců Huawei, kteří pracují v jiných zemích a získávají a sbírají informace v těch zemích.

Znamená to tedy, že jste objevil důkaz, že je Huawei hrozbou? A jestli ano, tak pro koho?

Opravdu si myslím, že je fér říct, že Huawei hrozbou je. Primárně proto, že se zdá, že pracuje podle instrukcí čínských armádních a zpravodajských služeb, které sbírají informace. Jsou tady například zaměstnanci, kteří zadávají přístup do sítě s daty základové stanice a dalšího podobného hardwaru. To umožňuje třetím stranám, jako je ministerstvo nebo armáda, přístup k síti.

Kdyby třeba byla v Česku síť vytvořená Huawei, firma by měla přístup k síti, dekódování, analýzám a informacím a umožnila by přístup i čínskému ministerstvu. Pokud by tedy ministerstvo nemělo data už přímo od Huawei. Dokonce Severní Korea povolila Huawei vybudovat jen obecný kryptovací algoritmus, ale pro své vládní úředníky si jej chce vytvořit sama. Ani Severní Korea nevěří Huawei a obává se špionáže.

Systematický přístup

Investigativní novináři Radiožurnálu přišli se zjištěním, že česká pobočka Huawei údajně sbírá citlivé informace o svých obchodních partnerech a posílá je na centrálu do Číny. Může to být systematický přístup s ohledem na fungování čínské společnosti?

Absolutně ano. Je to systematický přístup, který odráží to, co se děje v čínské společnosti. Když se podíváme, jak čínský stát vytváří databázi chování svých obyvatel, nemyslím si, že by něco podobného existovalo kdekoli na světě. V mnoha čínských městech sledují obyvatele téměř na každém kroku.

Čína utrácí daleko více peněz na domácí bezpečnost než na tu národní. To znamená, že se soustředí spíše na interní hrozby než na ty zvenčí. Tohle vám přesně ilustruje, jak se Čína chová a jak využívá technologie proti vlastním lidem.

Jak Huawei sbírala vaše data. ‚Měli pocit, že pracují pro tajnou službu,' říká novinář Kroupa Číst článek

Proč by Huawei, potažmo Čínu zajímaly věci, jako je počet dětí, majetek nebo zájmy obchodních partnerů, jak pro Radiožurnál vypověděl jeden z bývalých manažerů firmy v Česku?

Pokud chcete na někoho tlačit, jak ho donutíte dělat, co chcete vy? Typicky ho uplatíte, dáte mu holky. Vlastnit informace vám ale dává možnost přesně zacílit na toho, od koho něco potřebujete.

Podle reportáže Radiožurnálu zaměstnanci Huawei konzultovali získané informace s čínskou ambasádou v Česku. Zdroj nebyl schopen říct, jestli to byli špioni, nebo ne…

V západních zemích bývá velmi jasný rozdíl mezi těmi, kdo jsou špioni, a kdo ne. Dá se to jednoznačně říct. V Číně je ten rozdíl rozmazaný. I kdyby ti diplomaté nepracovali se zpravodajskou službou, důležitý je tok informací. Odpovězte si třeba na otázku, jestli je Huawei v soukromých rukou, nebo firmu vlastní stát. Víme, že je fakticky vlastněna státem, ale i kdyby to byla soukromá firma, stále by s Čínou spolupracovala. Takže ten rozdíl je fakticky bezvýznamný.

Existuje i nějaký důkaz o zranitelnosti v zařízeních Huawei, takzvaný backdoor neboli zadní vrátka, který by umožňoval neautorizovaný přístup?

Produkty Huawei mají velmi nízkou úroveň zabezpečení, pokud vůbec nějakou. Nepotřebujete žádná zadní vrátka, když jsou přední dveře otevřené a klíč je v zámku.

Pokud se například podíváte do britské výroční zprávy dozorčí rady Centra pro hodnocení kybernetické bezpečnosti, je tam, že Huawei má spoustu základních bezpečnostních problémů. Huawei ty problémy ale neřeší. Reporty z Británie se dělají už myslím 10 let a upozorňují pořád na stejné věci a Huawei to stále neopravil. Proto se nerad bavím o zadních vrátkách, protože je tady tolik menších jednodušších problémů, které pořád nejsou opravené.

Kybernetická bezpečnost po česku. Proč vláda škrtá další místa na úřadě, který ji má na starosti? Číst článek

Předpokládáte, že váš výzkum nějak změní přístup Spojených států a Evropy vůči Huawei a Číně?

To je upřímně to, na čem pracuji. Ve Spojených státech cítím podporu - Huawei vnímají jako podstatnou bezpečnostní hrozbu. V Evropě je to jiné. Mluvil jsem s různými státními úředníky. Můj pocit z evropských diplomatů byl takový, že oni tu hrozbu Huawei chápou. Evropští politici to ale nechtějí slyšet. Neposlouchají diplomaty a ostatní, kteří jim říkají o technických specifikách Huawei. Bude podle mě proto daleko důležitější to, jak se s Huawei vypořádá Evropa než Spojené státy.

A co 5G síť? Mohla by vaše práce ovlivnit to, jak se budou sítě páté generace budovat?

Lidé si většinou říkají: „Nemám nic osobního, co bych musel skrývat, takže pro mě bezpečnost není podstatná. A proč bych řešil 5G a kdo to bude stavět?“ Myslím, že je to mylná představa. Svět se mění a mění se i internet. Energetické společnosti budou vědět v reálném čase, kolik elektřiny váš dům spotřebovává, kolik je v něm lidí. Budou moci lépe produkovat elektřinu podle vašich potřeb. Auta sbírají data o tom, kam jezdíte, jsou schopná vám nabízet nejlepší cesty do práce. My bychom tak Číně dávali veškeré informace o naší zemi.