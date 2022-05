Chtějí mou vlast jako zdroj potravin a vody, říká Ukrajinka z panelu pro klimatickou změnu

Klimatickou změnu a ruskou invanzi na Ukrajinu spojují fosilní paliva, říká Svitlana Krakovska, vedoucí ukrajinská zástupkyně v Mezivládním panelu pro klimatickou změnu OSN (IPCC). „Chtějí zabrat mou vlast, aby pro ně byla zdrojem potravin, a z mnoha dalších důvodů. Řekla bych, že to není jen bláznivý Vladimir Putin,“ tvrdí Krakovska. 22:24 18. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Ukrajině pokračují boje. Rusové ostřelují Charkov v severovýchodní části země | Foto: Ricardo Moraes | Zdroj: Reuters

Díky obchodu s ropou a plynem má Rusko podle ní prostředky k tomu, aby útočilo na území, které bude s postupující klimatickou změnou stále cennější.

Za útokem Ruska na Ukrajinu stojí podle Krakovské mimo jiné klimatické podmínky:„Ukrajina má výhodné podmínky pro zemědělství, dobrou půdu, jsme zdrojem potravin nejen pro Evropu. Rusko útočí na jih a východ Ukrajiny také proto, že potřebuje vodu pro Krym. Celých osm let od okupace Krymu mě měsíc co měsíc kontaktovali z Krymu s otázkami ohledně klimatu nebo počasí, ať už to bylo kvůli suchu nebo záplavám. Klimatické předpovědi ukazují, že se tam situace bude zhoršovat, takže potřebují další území.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si všechny vědecké reportáže. Co spojuje klimatické změny a válku na Ukrajině? Jak fungují v Česku 5G sítě. O spalovně odpadů v Plzni. A o tom, které trávy dokáží zadržet vodu v krajině

Vědci, kteří zkoumají klimatickou změnu, už delší dobu předpovídají, že se bude na světě válčit o vodu a přírodní zdroje. Závislost na dovozu surovin z Ruska v takové situaci není výhodná ani z pohledu klimatického, ani z pohledu geopolitického, pokračuje Svitlana Krakovska.

„Pro nás na Ukrajině bylo ironické, že jsme považovali Evropu za vzor, ale pak jsme zjistili, že Evropa není nezávislá. Naše revoluce začala tím, že nechceme do Ruska, ale do Evropy. Mnoho let jsme bojovali za nezávislost, a zjistili jsme, že to u našeho vzoru není tak ideální. Bylo to zklamání, ale tuto situaci využíváme k tomu, abychom věci vysvětlovali,“ říká.

Podle Krakovské nám může krize otevřít oči k tomu, abychom viděli řešení, které nám zajistí nejen nezávislost na Rusku, ale bude zároveň šetrné ke klimatu.

„Během této války jsme měli mnoho příkladů. Manželův známý mi vyprávěl, že když byli v Mariupolu bez elektřiny, měli tam dětskou vysílačku, která se nabíjela otáčením kličky, a tím si nabíjeli telefony. Není to řešení pro průmyslové použití, ale dá se s tím přežít. Vlastně jsme si závislost na ruské energii začali uvědomovat už před osmi lety, kdy válka de facto začala. Různá energetická družstva začala na budovy montovat solární panely nebo stavět větrníky a s těmito zdroji fungují prakticky dodnes,“ přibližuje vědkyně.

„Pohodlí můžeme obětovat ve chvíli, kdy jde o život.“ Svitlana Krakovska

Válka, krize a chudoba je také situace, která nás přinutí přemýšlet o tom, kde bychom mohli ušetřit, a to je vlastně také obrana proti klimatickému nepříteli, říká Svitlana Krakovska.

„Cokoli děláme, je otázkou priorit. Zpráva IPCC uvádí, že polovinu energie můžeme ušetřit tím, že snížíme spotřebu. Když lidé nebudou tolik cestovat letadlem nebo autem, budou jezdit hromadnou dopravou a podobně. Je to otázka priorit, nejen v energetické bezpečnosti, ale i v tom, čeho si v životě ceníme. Z Ukrajiny uprchlo mnoho lidí, matek s dětmi, jen s jedním příručním zavazadlem. Dítě za ruku a všechno, čeho si cenily, se jim vešlo na záda do batohu. Važme si života, ne pohodlí. Pohodlí můžeme obětovat ve chvíli, kdy jde o život,“ zdůrazňuje a dodává, že cesta k nezávislosti na fosilních palivech nebude rychlá, ale krok za krokem je možné ji uskutečnit.