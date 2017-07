Chtěl zemřít jako mučedník. Útočník z Hamburku byl radikální islamista, bez napojení na skupinu

Útok v supermarketu v německém Hamburku měl islamistické pozadí. Potvrdilo to německé nejvyšší státní zastupitelství, podle kterého byl 26letý muž pravděpodobně osamělým vlkem. Útočník s nožem zabil jednoho člověka a dalších sedm zranil, z toho některé vážně. Mladíka pak napadli kolemjdoucí a následně ho zatkli policisté v civilu. Hamburk 16:15 31. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena pokládá květinu před místem útoku v Hamburku. | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK/AP

Podle nejvyššího státního zastupitelství chtěl útočník zemřít jako mučedník. Šestadvacetiletý Ahmad A. se zřejmě radikalizoval sám.

Hamburský starosta Olaf Scholz už dříve uvedl, že muže původem ze Spojených arabských emirátů, měly úřady před časem vyhostit. To ale nemohly, protože mladík u sebe neměl dokumenty.

Úřad, který ve spolkové republice vyšetřuje závažné teroristické činy, v pondělí vydal tiskovou zprávu, v níž mimo jiné rekapituluje páteční útok. Ahmad A. podle něj kolem 15. hodiny vstoupil do supermarketu Edeka v hamburské ulici Fuhlsbütteler Strasse a ze zdejšího sortimentu si vzal kuchyňský nůž s asi 20centimetrovým ostřím, kterým začal útočit.

Násilnému činu na místě podlehl Mathias P., na kterého Ahmad A. zaútočil jako na prvního, život ohrožující zranění utrpěl i další nakupující. Ahmad A. poté obchod opustil a další tři lidi pobodal na ulici, než byl kolemjdoucími přemožen a zadržen. Dvojice dalších osob utrpěla lehčí zranění.

Dosavadní vyšetřování podle nejvyššího státního zastupitelství nepřineslo jakékoliv důkazy o tom, že by Ahmad A. byl součástí takzvaného Islámského státu nebo jiné teroristické organizace. Nezdá se ani, že by byl pod vlivem jakékoliv takové organizace nebo spolupracoval s osobami, které by o chystaném činu věděly.

Zároveň ale vyšetřování ukazuje na radikálně islamistické pozadí útoku. Podle vlastní výpovědi se šestadvacetiletý muž, který měl podle dřívějších informací také psychické problémy, v poslední době začal zabývat radikálně islamistickým tématy. „Dva dny před činem se nakonec rozhodl pro příslušný způsob života. V den činu se odhodlal spáchat atentát spojený s vírou, že zemře jako mučedník,“ konstatuje nejvyšší státní zastupitelství.

Fotogalerie (7)







V Hamburku v pátek minulý týden v supermarketu zaútočil 26letý muž nožem na lidi. Hamburská policie útočníka zadržela a převezla do vazby.

Policie na svém twitterovém profilu uvedla, že zatím nezná s určitostí jeho motiv. Informovala však o šesti zraněných. Jeden zemřel. Záchranáři převezli zraněné do nemocnic. Na místě události byl k dispozici i vrtulník.