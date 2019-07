Protest ve Chvaleticích odpoledne nejspíš skončí. ‚Akci považujeme za úspěch,‘ uvedl jeden z pořadatelů

Ekologičtí aktivisté stále blokují hlavní vchod do uhelné elektárny Chvaletice. Menší skupiny zablokovaly dva vedlejší vjezdy, uvedl reportér Českého rozhlasu. Protest podle pořadatelů v neděli skončí, kolem poledne se ale ještě poradí. Aktivisté třetí den protestují proti prodloužení provozu elektrárny a proti udělení výjimky na emisní limity, kterou před pár dny odsouhlasil Pardubický kraj. Chvaletice 9:24 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktivisté protestují proti prodloužení provozu elektrárny a proti udělení výjimky na emisní limit | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas Pardubice

„Blokádu po 48 hodinách ukončíme společnou demonstrací cestou na vlak. Akci považujeme za úspěch, podařilo se nám upozornit na problém, který představuje těžba a spalování uhlí,“ řekl Patočka.

Blokáda chvaletické elektrárny pokračuje. Desítky aktivistů tam strávily noc, policie nemusela zasahovat Číst článek

Protest je součástí akce Klimakemp pořádané hnutím Limity jsme my. Účastníci po konci blokády zamíří do asi 20 kilometrů vzdálených Veltrub na Kolínsku, kde se Klimakemp koná. Takzvané Akční dny více než týden trvající akce končí v neděli, do úterý má pak probíhat rozkládání kempu ve Veltrubech.

„Nekončíme v tlaku na instituce, chceme, aby začaly zavírat uhelné elektrárny jednu po druhé,“ řekl Patočka.

Podle reportéra Českého rozhlasu ale není vyloučeno, že po skončení protestu zůstanou u chvaletické elektrárny autonomní skupinky protestujících.

Elektrárna po dobu protestu funguje normálně. V sobotu aktivisté zaměstnancům rozdávali letáky, kde jim vysvětlovali, proč by měli přijít na bezuhlíkovou ekonomiku, a předkládali možnosti, jak by si lidé pracující v uhelných elektrárnách mohli udržet živobytí.

Happening v Pardubicích

V sobotu také asi dvacítka demonstrantů také přijela do Pardubic, kde uspořádala happening u krajského úřadu, který nedávno udělil elektrárně výjimku na emise oxidu dusíku a rtuti. Evropské limity začnou platit v létě 2021.

Demonstraci a blokádu po celou dobu sleduje policie, která je na místě. Podle policejní mluvčí Markéty Janovské se vše zatím obešlo bez incidentů.

Chvaletická elektrárna je v provozu od roku 1979, je nejmladší v zemi. Od roku 2013 ji vlastní Severní energetická (Sev.en). Koupila ji od společnosti ČEZ za 4,12 miliardy korun. Proti udělené výjimce se ekologické organizace odvolají, Patočka doufá, že tak učiní všichni odpůrci elektrárny, ale také například obce v okolí elektrárny.

V noci se elektrárna #Chvaletice na pár hodin proměnila v letní kino.



300 kg rtuti, emise CO2 způsobující ohřívání planety - #ZměnaKlimatu začíná právě tady!#KonecUhlí #KlimatickáSpravedlnost #Klimakemp pic.twitter.com/jKzV4j9diC — Limity jsme my (@LimityJsmeMy) 7 July 2019