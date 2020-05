Chytrá karanténa v pátek na Slovensku nezačala. Čeká se na schválení mobilní aplikace, tvrdí úřady

Systém takzvané chytré karantény nezačal na Slovensku podle plánu v pátek odpoledne. Obyvatelům Slovenska má chytrá karanténa umožnit při návratu ze zahraničí místo státní karantény setrvat v domácí izolaci. Úřad slovenské vlády informoval, že příslušnou mobilní aplikaci v projektu chytré karantény nadále posuzují společnosti Google a Apple, jejichž systémy jsou využívány v mobilních telefonech. Bratislava 21:19 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté v ochranných oblecíh na slovensko-české hranici v Drietomě | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Prostřednictvím mobilní aplikace budou moci slovenské úřady kontrolovat, zda lidé pod hrozbou pokuty 1659 eur (asi 45 000 korun) dodržují nařízenou domácí izolaci. Využití chytré karantény bude dobrovolné, zájemci vyplní příslušný formulář a instalují ve svém telefonu zvláštní aplikaci. Kromě toho se osoba v domácí karanténě bude muset objednat na test na koronavirus. Úřad vlády nyní uvedl, že zmíněnou mobilní aplikaci spustí hned po jejím schválení firmami.

Skupina nespokojených Slováků, která na zavedení chytré karantény čekala, v pátek odpoledne zablokovala na dálničním hraničním přechodu Jarovce-Kittsee u Bratislavy vjezd z Rakouska na Slovensko.

„Nepotřebujeme aplikaci. Ať dají k podpisu papír, že mohu jít domů do domácí karantény,“ řekl televizi TA3 jeden z nespokojených Slováků. „Já svou rodinu poslední měsíce znám jen prostřednictvím telefonu. Já chci dnes obejmout svou rodinu,“ prohlašoval další z protestujících. Policie doporučila motoristům, aby využili jiné dva blízké hraniční přechody.

Kritika státní karantény

Karanténu ve státních zařízeních zavedlo Slovensko zhruba v polovině března ještě za předchozí vlády pro ty obyvatele země, kterým úřady po vypuknutí pandemie choroby covid-19 pomáhaly s návratem na Slovensko. Bratislava zároveň uzavřela hranice pro zahraniční turisty.

Ve zmíněných opatřeních pokračuje i nynější kabinet premiéra Igora Matoviče, který vzešel z únorových parlamentních voleb a který s výjimkami pro různé skupiny lidí zavedl plošnou karanténu při návratu obyvatel do země.

Dosud slovenské úřady nařizovaly přímo z hranic přepravu cestujících do státem určených karanténních zařízení, kde lidé museli setrvat do vykonání testu na koronavirus a pak mohli pokračovat v karanténě u sebe doma. Mnoho lidí si ale na podmínky ve státní karanténě stěžovalo. Upozorňovali rovněž, že do ní byli hromadně přepravování s dalšími osobami, od kterých se mohli nakazit.

Výhrady vůči státní karanténě dříve vyslovila také slovenská ombudsmanka Mária Patakyová. Naopak, premiér opatření obhajoval, pomohlo podle něj zabránit šíření koronaviru. Podle listu Sme slovenský ústavní soud již obdržel na státní karanténu stížnost.

Úřad hlavního hygienika Slovenska mezitím rozšířil výjimky z povinné izolace. Karanténa není povinná například pro obyvatele Slovenska, kteří vycestují na nejdéle 24 hodin do osmi zemí včetně Česka. Nevztahuje se kromě jiných ani na pendlery, řidiče v nákladní dopravě a diplomaty.

První případ nákazy koronavirem zaznamenalo Slovensko na začátku března, v posledních čtyř týdnech jsou počty nových infikovaných nízké.

