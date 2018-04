Šéf CIA Pompeo se o Velikonocích sešel s Kim Čong-unem. Mluvili spolu o summitu, píše Washington Post

Spojené státy jednají se Severní Koreou o chystaném summitu na nejvyšší úrovni. Uvedla to ve středu mluvčí Bílého domu, která zároveň popřela, že by se rozhovorů účastnil přímo prezident Donald Trump. Podle listu The Washington Post se s vůdcem KLDR Kim Čong-unem o Velikonocích setkal šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo, jehož prezident minulý měsíc nominoval na funkci ministra zahraničí USA.

Washington 7:24 18. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít